Справи проти Порошенка: дисиденти зробили гучну заяву

Колишні народні депутати нагадали здобутки України під час президенства Порошенка

Колишні народні депутати і учасники дисидентського руху, звернулися до президента Володимира Зеленського зі закликом долучитися до скасування кримінальних справ, відкритих проти п’ятого президента, голови «Європейської Солідарності» Петра Порошенка. Відповідну заяву оприлюднив ексдепутат, дисидент Ярослав Кендзьор у Facebook ену на сторінці.

На думку підписантів, переслідування Порошенка є злочином проти держави.

«Ті десятки кримінальних справ (кажуть, десь понад 130), які ДБР і ГПУ безперервно відкривають проти п'ятого президента України Петра Порошенка, а відтак вони при детальнішому розгляді «розсипаються», позаяк є завідомо фальшивими, брехливими, наклепницькими – це не що інше як «посягання на честь і гідність президента України». Особи, винні у цих діях, мають «притягатися до відповідальності на підставі закону» (хоча б на основі закону про приниження честі і гідності)», – йдеться у зверненні.

Кримінальне обвинувачення Петра Порошенка у здійсненні «державної зради» та «фінансової підтримки терористів і тероризму», на думку авторів заяви, стосуються не лише самого обвинуваченого, а насамперед Української держави.

«Звинувачувати Порошенка в 130 злочинах на користь агресора може хіба що безнадійний невіглас, безсоромний запроданець чи відвертий ворог. Бо це ж значить засудити всю основоположну діяльність голови держави, скеровану на оборону, утвердження, розвиток України як злочинну. Навіть наказ Верховного Головнокомандувача ЗСУ на звільнення української території від агресора – це, виявляється, кримінальна справа. Ви на кого працюєте, панове?» – йдеться у заяві.

Колишні народні депутати нагадали здобутки України під час президенства Порошенка, зокрема, процеси декомунізації, дерусифікації, створення сильної армії, наповнення бюджету, отримання Томосу тощо.

«Ми можемо називати десятки подій періоду 2014-2018 років, які є не просто важливими історичними подіями, а стали новим етапом в історії українського народу, в процесі захисту, утвердження, розвитку Української Державності. Тим часом, кожна із цих подій розглядається нинішньою владою і покірною їй правоохоронною системою, як «державний злочин». То яку державу ви маєте на увазі? Ясна річ, що не українську Україну. Ви хочете повернути Україну назад до Москви, перетворивши її в малоросійську (чи новоросійську?) московську маріонетку», –йдеться у заяві.

Автори звернення вважають, що президент Володимир Зеленський як «гарант додержання прав і свобод людини і громадянина» має долучитися до скасування всіх кримінальних справ, відкритих проти Петра Порошенка.

Звернення підписали Михайло Косів (н.д.ВР України I,II,III,IV, VI скликань), Ярослав Кендзьор (н.д.ВР України I-VI cкликань), Ігор Калинець (поет, політв'язень, лауреат національної премії ім. Т. Шевченка), Валентина Чорновіл (упорядниця десятитомного видання творів В. Чорновола, екс-завідувач музею В. Чорновола), Микола Кульчинський (політв'язень, народний депутат України III-VI скл.), Степан Давимука (народний депутат України IV-VI скл.).

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань спростувало інформацію ЗМІ про відкликання слідчими клопотання про арешт пʼятого президента Петра Порошенка у справі про державну зраду.

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

Згодом виконувач обов'язків генпрокурора Олексій Симоненко підписав клопотання про арешт експрезидента та лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка і заставу в сумі 1 млрд грн.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко висловив підтримку Петру Порошенку.

Також ініціативна група «Першого грудня» застерігає Зеленського від репресій проти Порошенка.

Днями Порошенко повідомив, коли повернеться в Україну.