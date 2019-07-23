На окрузі, де знявся з виборів нардеп-мільйонер, виграла професорка «Слуги народу»
Леся Забуранна здобула перемогу на 216-му окрузі з великим відривом від суперників
На окрузі, де знявся з виборів нардеп-мільйонер, виграла професорка «Слуги народу»
На одномандатному виборчому окрузі №216 (частини Дарницького та Дніпровського районів Києва) опрацьовано 100% протоколів голосування.
За результатами підрахунку, як свідчать дані Центральної виборчої комісії, перемогу тут з великим відривом від суперників отримала кандидатка від партії «Слуга народу» Леся Забуранна - 40,53% (28 294) голосів виборців.
Друге місце по цьому округу посів депутат Київради, самовисуванець Віталій Павлик, набравши 19,36% (13 517) голосів.
На третьому місці опинився кандидат від партії «Європейська Солідарність» Володимир Левін з 10,40% (7 262) голосів.
Решта кандидатів набрали менше 5% голосів.
Нагадаємо, що по 216 округу балотувався як самовисуванець чинний нардеп Олександр Супруненко, проте 8 липня зняв свою кандидатуру.
Супруненко - виходець з команди екс-мера Києва Леоніда Черновецького, був депутатом Київради від його фракції. На позачергових виборах в 2007 році потрапив до списку Партії регіонів під 145-м номером, чого вистачило, аби отримати мандат. Проте наприкінці своєї депутатської каденції Супруненко побив горщики з «регіоналами» і на наступних виборах до Ради балотувався по 216 округу вже як самовисуванець, але програв. Втім вже на дострокових виборах в 2014-му цей округ йому підкорився – він буквально на соті відсотку випередив «фронтовичку» Ксенію Ляпіну, якій поступився свого часу, та екс-міністра ЖКХ Олексія Кучеренка, який йшов від Блоку Порошенка. Тоді на руку Супруненку зіграла розпорошеність «майданівського» крила.
Супруненко - фігурант антикорупційних розслідувань. У 2012 році голосував за Закон про засади державної мовної політики, що розширював використання російської мови.
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Як повідомлялося, за останніми даними ЦВК, у Києві на усіх одномандатних виборчих округах з 211-го до 223-й лідирують кандидати від партії «Слуга народу». Сама партія теж отримує більшість голосів у столичних округах.
Нагадаємо, 21 липня в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.
225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.
За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,84%.