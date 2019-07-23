  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На окрузі, де знявся з виборів нардеп-мільйонер, виграла професорка «Слуги народу»

    • Розсилка
    На окрузі, де знявся з виборів нардеп-мільйонер, виграла професорка «Слуги народу»

    Леся Забуранна здобула перемогу на 216-му окрузі з великим відривом від суперників

    На окрузі, де знявся з виборів нардеп-мільйонер, виграла професорка «Слуги народу»

    На одномандатному виборчому окрузі №216 (частини Дарницького та Дніпровського районів Києва) опрацьовано 100% протоколів голосування.

    За результатами підрахунку, як свідчать дані Центральної виборчої комісії, перемогу тут з великим відривом від суперників отримала кандидатка від партії «Слуга народу» Леся Забуранна - 40,53% (28 294) голосів виборців.

    Читайте також

    Друге місце по цьому округу посів депутат Київради, самовисуванець Віталій Павлик, набравши 19,36% (13 517) голосів.

    На третьому місці опинився кандидат від партії «Європейська Солідарність» Володимир Левін з 10,40% (7 262) голосів.

    Решта кандидатів набрали менше 5% голосів.

    Леся Забуранна народилася 22 серпня 1981 року в Києві, професорка кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування України, безпартійнa.

    Нагадаємо, що по 216 округу балотувався як самовисуванець чинний нардеп Олександр Супруненко, проте 8 липня зняв свою кандидатуру.

    Супруненко - виходець з команди екс-мера Києва Леоніда Черновецького, був депутатом Київради від його фракції. На позачергових виборах в 2007 році потрапив до списку Партії регіонів під 145-м номером, чого вистачило, аби отримати мандат. Проте наприкінці своєї депутатської каденції Супруненко побив горщики з «регіоналами» і на наступних виборах до Ради балотувався по 216 округу вже як самовисуванець, але програв. Втім вже на дострокових виборах в 2014-му цей округ йому підкорився – він буквально на соті відсотку випередив «фронтовичку» Ксенію Ляпіну, якій поступився свого часу, та екс-міністра ЖКХ Олексія Кучеренка, який йшов від Блоку Порошенка. Тоді на руку Супруненку зіграла розпорошеність «майданівського» крила.

    Супруненко - фігурант антикорупційних розслідувань. У 2012 році голосував за Закон про засади державної мовної політики, що розширював використання російської мови. 

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.14%
    • ОПЗЖ
      13.06%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.12%
    • Голос
      5.84%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.00%
    • Сила і честь
      3.80%
    • Опозиційний блок
      3.06%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.32%
    • Партія Шарія
      2.24%
    • Свобода
      2.17%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

    Як повідомлялося, за останніми даними ЦВК, у Києві на усіх одномандатних виборчих округах з 211-го до 223-й лідирують кандидати від партії «Слуга народу». Сама партія теж отримує більшість голосів у столичних округах.

    Нагадаємо, 21 липня в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,84%.

     Читайте також: 
    Читайте також
    ЦВК Верховна Рада Київ вибори депутати партія Слуга народу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ