На окрузі, де знявся з виборів нардеп-мільйонер, виграла професорка «Слуги народу»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Леся Забуранна здобула перемогу на 216-му окрузі з великим відривом від суперників

На окрузі, де знявся з виборів нардеп-мільйонер, виграла професорка «Слуги народу»

На одномандатному виборчому окрузі №216 (частини Дарницького та Дніпровського районів Києва) опрацьовано 100% протоколів голосування.

За результатами підрахунку, як свідчать дані Центральної виборчої комісії, перемогу тут з великим відривом від суперників отримала кандидатка від партії «Слуга народу» Леся Забуранна - 40,53% (28 294) голосів виборців.

Друге місце по цьому округу посів депутат Київради, самовисуванець Віталій Павлик, набравши 19,36% (13 517) голосів.

На третьому місці опинився кандидат від партії «Європейська Солідарність» Володимир Левін з 10,40% (7 262) голосів.

Решта кандидатів набрали менше 5% голосів.

Леся Забуранна народилася 22 серпня 1981 року в Києві, професорка кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування України, безпартійнa.

Нагадаємо, що по 216 округу балотувався як самовисуванець чинний нардеп Олександр Супруненко, проте 8 липня зняв свою кандидатуру.

Супруненко - виходець з команди екс-мера Києва Леоніда Черновецького, був депутатом Київради від його фракції. На позачергових виборах в 2007 році потрапив до списку Партії регіонів під 145-м номером, чого вистачило, аби отримати мандат. Проте наприкінці своєї депутатської каденції Супруненко побив горщики з «регіоналами» і на наступних виборах до Ради балотувався по 216 округу вже як самовисуванець, але програв. Втім вже на дострокових виборах в 2014-му цей округ йому підкорився – він буквально на соті відсотку випередив «фронтовичку» Ксенію Ляпіну, якій поступився свого часу, та екс-міністра ЖКХ Олексія Кучеренка, який йшов від Блоку Порошенка. Тоді на руку Супруненку зіграла розпорошеність «майданівського» крила.

Супруненко - фігурант антикорупційних розслідувань. У 2012 році голосував за Закон про засади державної мовної політики, що розширював використання російської мови.

Дострокові вибори у Верховну Раду 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Як повідомлялося, за останніми даними ЦВК, у Києві на усіх одномандатних виборчих округах з 211-го до 223-й лідирують кандидати від партії «Слуга народу». Сама партія теж отримує більшість голосів у столичних округах.

Нагадаємо, 21 липня в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,84%.

Читайте також: