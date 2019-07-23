На допит викликано двох колишніх членів скандальної виборчої комісії 94-го округу



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Двох колишніх членів ОВК №94 викликають на допит в Обухівський відділ поліції Фото: Нацполіція

Количні члени ОВК підозрюються у перешкоджанні здійсненню виборчого права

Поліцейські Київщини вручили повістки колишнім членам окружної виборчої комісії 94-го округу (Обухівський та Васильківський райони Київщини). Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Київській області.

У понеділок, 22 липня, в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) ККУ працівники слідчого відділу Обухівського відділу поліції вручили повістки на допит на 25 липня двом колишнім членам ОВК.

Процесуальний документ поліція вручила громадянам серед вулиці.

Ці особи, які у свій час працювали в окружній виборчій комісії № 94, на даний час у виборчому процесі участі не приймають, зазначили у поліції.

Як повідомлялося, утосовно роботи цієї комісії ще 21 липня відкрили кримінальну справу щодо ухилення членів комісії від роботи.

Крім того, поліція порушила ще одну кримінальну справу у межах 94 виборчого округу. Із села Семенівка члени ДВК №320760 виїхали транспортувати бюлетені на ОВК, їм перегородили дорогу невідомі на автомобілях, вони знову зайшли у приміщення дільниці та викликали поліцію. Коли правоохоронці приїхали, автівки втекли. У поліції повідомили, що одну з машин, які намагалися блокувати роботу комісії – вилучили , і трьох осіб, які перебували у цій машині – встановили, наразі готується подання для їх затримання.

Раніше повідомлялося, що партія «Самопоміч» подала скаргу до ЦВК через підготовку фальсифікацій на 94 окрузі у Обухівському та Васильківському районах Київщини. У партії вимагали розпустити окружну виборчу комісію і повністю замінити її склад. За словами народного депутата Оксани Сироїд, хтось від імені «Самопомочі» подав до окружної виборчої комісії 94 округу не підписані і без відповідних печаток документи із проханням замінити всіх членів ДВК від партії.

ЦВК визнала, що окружна виборча комісія 94-го округу порушила права членів дільничних виборчих комісій від «Самопомочі», яких замінили без відома політсили.

Також повідомлялося, що вночі після завершення голосування окружна виборча комісія 94-го округу на тривалий час припиняла роботу, що є порушенням закону «Про вибори народних депутатів України».