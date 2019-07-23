Литвин вчепився за свій округ: застопорився підрахунок голосів



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В Житомирьскій області тільки в округах Литвина та Журавського найнижчий відсоток опрацьованих протоколів

Підрахунок протоколів на 65-му окрузі (м. Новоград-Волинський) призупинився на 80%.

Згідно з даними системи ЦВК, за молодого журналіста телеканалу «Еспресо», який йде від «Слуги народу», проголосувало 34% (19 167) виборців. А за нардепа Володимира Литвина – 26% (14 676).

Спочатку на окрузі вигравав Литвин. Після опрацювання 14% протоколів за нього було 35,55%, а за Дмитра Костюка 29,29% голосів.

Після підрахунку 48,2% протоколів Дмитро Костюк вже мав 9 110 голосів виборців, або 32,68%, тоді як за Володимира Литвина проголосували 7 847 осіб, або 28,15%.

На 65-му окрузі ніяк не можуть опрацювати протоколи

Нагадаємо, вчора під час прийому протоколів в ОВК №65 двічі викликали швидку. Як повідомляв спостерігач «Опори», член комісії знепритомнів, медиків чекали близько півгодини.

«Взагалі на ОВК дуже довго триває процес прийому документації від дільниць, майже по півтори години чекають. То комп'ютер не працює, то хтось без черги проходить. Між членами ДВК почалася штовханина, обурені люди почали сваритися з членами ОВК. Викликали поліцію, правоохоронці заспокоювали. Зараз дуже велика черга», - описувала вчорашню ситуацію спостерігачі.

Також спостерігач зазначила, що у приміщенні ОВК №65 масово переписували протоколи.

Нагадаємо, на Волині проходить тільки один «слуга народу».

Після підрахунку 93% протоколів «Слуга народу» отримує 43,13%, «Опозиційна платформа - За життя» 13,05%, ВО «Батьківщина» 8,18%, «Європейська солідарність» 8,12%, а «Голос» 5,85%.