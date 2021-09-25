На посаду мера Харкова претендують вже шість осіб

Тільки один кандидат балотується від політичної партії. Всі решта – самовисуванці

У Харкові міська територіальна виборча комісія на засіданні прийняла рішення про реєстрацію шести кандидатів на посаду мера. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Ми зареєстрували шістьох кандидатів, які подали документи, і одному відмовили», – сказала глава міськвиборчкому Олена Матвієнко.

За її словами, з шести кандидатів тільки один балотується від партії. Це колишній суддя апеляційного суду, глава фракції Партія Шарія у Харківській міськраді Володимир Плетньов.

Решта п'ять кандидатів – самовисуванці. Це нардеп кількох скликань, екс-глава Харківської ОДА Михайло Добкін, який був міським головою з 2006 по 2010 рр., Голова обласної організації Нацкорпуса Костянтин Немічев, який позиціонує себе як єдиний кандидат від проукраїнських сил, депутат Харківської облради від ОПЗЖ, заступник міського голови Валерій Говоров, екс-депутат Харківської міськради від партії регіонів Дмитро Маринин та член партії Наш край Олександр Кондрусік, який веде в Facebook-блог під назвою «Саша Псих».

Як відомо, 11 вересня, стартувала кампанія з виборів харківського міського голови. Виборчий процес триватиме до 30 жовтня.

Список кандидатів, які беруть участь у виборах мера Харкова, має бути оприлюднений до 8 жовтня.

Нагадаємо, що обраний втретє мер міста Кернес помер у ніч на 17 грудня 2020 року в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.

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