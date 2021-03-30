Земля, ринки, будівлі: журналісти показали мільярдний спадок Кернеса (фото, відео)

У власність дружини і пасинка покійного Кернеса перейшли коштовні об'єкти Харкова

Після смерті мера Харкова Геннадія Кернеса у власність його дружини Оксани Гайсинської та пасинка Родіона Гайсинського перейшли коштовні об’єкти, які Кернес не показував у своїй декларації. Серед них – земля під найбільшими харківськими ринками, кафе і цілим рядом будівель в історичному центрі міста. Про це повідомляє Bihus.Info

Кернес роками в своїй електронній декларації зазначав, що орендує невелику кімнату і номер в готелі «Національ». Не з’являлися в його електронній декларації також і дружина та пасинок – Оксана та Родіон Гайсинські. Між тим, Родіон ще з 2019 року почав виникати як власник або співвласник у харківських компаніях, на які виводилися коштовні і колись комунальні об’єкти. Цей процес активізувався після того, як Кернес вже у 2020-му потрапив до клініки «Шаріте» у Німеччині. В компаніях почав виникати не лише Родіон, серед власників з’являлася вже й Оксана Гайсинська.

«Я знаю, що десь з 2018 року суттєво став погіршуватися стан його здоров’я (Кернеса – ред.). Я думаю, що це було певна така повільна, гармонійна, ненав’язлива – не так як зараз, коли все переписується на Оксану – легалізація чи скоріше легітимізація цієї власності. І почали переписувати на Родіона ще до того як Кернес захворів на коронавірус. Я думаю, що він готувався до закінчення свого строку», – розповів журналістам Дмитро Булах із «Харківського антикорупційного центру», який роками досліджував кейси, пов’язані з передачею комунального майна міста у приватні руки.

Майже всі активи, які «висять» на цих компаніях виводилися з комунальної власності фактично за одним і тим же принципом. Місто за час мерства Кернеса продавало ділянки маловідомим компаніям, нерідко навіть в розстрочку на 5 років (тобто, бізнес міг вносити кошти не одразу, а частинами і без відсотків). Ці компанії так чи інакше були пов’язані з оточенням самого Кернеса. Далі активи якийсь час знаходилися на балансах цих фірм, після чого перекидалися на інші приватні фірми, в яких нині і засвітилася родина Кернеса. «Харківський антикорупційний центр» разом з Bihus.Info детально досліджували ці процеси ще наприкінці минулого року, нині ж журналісти вирішили продемонструвати все це майно.

Так, зараз компанії, де Родіон Гайсинський записаний як власник або ж співвласник, володіють:

Землею під кав’ярнею на проспекті Незалежності. Ділянку раніше місто продало приватній фірмі з орбіти Кернеса в розстрочку на 5 років.

Землею під ринками «Центральний», «Європа», «Казка», «Кінний», ХТЗ, ринком поблизу метро «Індустріальна», рядом дрібних торгівельних об’єктів в різних частинах міста, а також ринками «Соллі» та «Термінал».

Окрім цього Родіон Гайсинський нещодавно з’явився серед співвласників компанії «Паркінг+». Це один з найбільших підрядників харківських комунальників, який займається будівництвом та ремонтом доріг, а також продажем асфальтобетону. Компанія регулярно перемагає на харківських тендерах, отримавши за останні три роки від міста понад 3 мільярди гривень. Окрім величезних підрядів «Паркінг+» контролює асфальтобетонний завод на околиці Харкова.

Оксана Гайсинська вже з’явилася серед власників компаній, які володіють:

Землею під фудкортом «Казковий будиночок» у парку Горького. Всередині двоповерхового будинку – кав’ярні, ресторани, розважальні зони. Цікаво, що ділянка знаходиться посеред комунального парку, але знаходиться у приватній власності – її продали ще у 2012 році для «будівництва та подальшої експлуатації об’єкта стаціонарної рекреації». В подальшому маловідомий власник ділянки «перекинув» її фірмі «Фиаба», якою нині повністю володіє Гайсинська.

Землею під кав’ярнею у центральному парку Шевченка. Цю земельну ділянку депутати харківської міської ради віддали в оренду компанії Оксани Гайсинської до 2046 року.

Земля під будівлею і будівля на вулиці Скрипника, що поруч із центральною харківською вулицею Сумською. Раніше тут був обласний осередок Партії Регіонів, пізніше місце було регіональним штабом партії «Блок Кернеса – Успішний Харків».

Земля та будівлі у центральній частині Харкова під «торгівельні центри». Йдеться про будівлю та землю під нею на вулиці Мироносицькій з цільовим призначенням під «торгівельно-офісний центр». А також про будівлю і землю під нею на вулиці Сумська, в історичній частині міста – впритул до театру Шевченка. Ними володіє компанія «Діамант 2006», куди Гайсинська увійшла кілька тижнів тому. Тут фірма планує збудувати семиповерховий торгівельний комплекс, але цьому протистоять чиновники з обласного управління культури, які заявляють, що в цій точці Харкова будівлю такої висоти (31 метр) зводити заборонено, оскільки це частина історичного ареалу. Суди з цього приводу ще тривають.

За підрахунками журналістів зі «Слідства.Інфо» вартість активів, власниками яких тепер по суті є Оксана та Родіон Гайсинські, може становити близько 1,3 млрд грн. За прогнозами та оцінками «Харківського антикорупційного центру» це може бути не вичерпний перелік майна, яке «отримали у спадок» родичі покійного мера Харкова, і найближчим часом ми маємо шанс побачити ще ряд компаній, ділянок та нерухомості.