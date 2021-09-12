У Харкові стартувала кампанія з виборів мера

Список кандидатів має бути оприлюднений до 8 жовтня

Виборчий процес триватиме до 30 жовтня

У суботу, 11 вересня, стартувала кампанія з виборів харківського міського голови. Про це свідчить постанова, оприлюднена Харківською міською виборчою комісією на сайті Харківської міської ради.

Виборчий процес триватиме до 30 жовтня.

Список кандидатів, які беруть участь у виборах мера Харкова, має бути оприлюднений до 8 жовтня.

Вибори міського голови відбудуться в неділю, 31 жовтня.

Кандидата, обраного мером Харкова, мають оголосити не пізніше ніж 12 листопада.

Як відомо, 30 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори мера Харкова на 31 жовтня.

31 грудня 2020 року секретар Харківської міської ради Ігор Терехов звернувся до Ради з проханням призначити позачергові вибори мера.

4 березня Верховна Рада отримала від Харківської міськради відсутні документи для розгляду питання про призначення позачергових виборів мера міста, а 17 березня комітет із державної влади рекомендував Раді призначити позачергові вибори мера Харкова на 31 жовтня.

Раніше на будівлі Харківської міської ради відкрили меморіальну дошку колишньому меру Геннадію Кернесу.

Раніше Геннадію Кернесу, який тричі обирався міським головою, було присвоєно звання «Почесний громадянин міста Харкова» (посмертно).

До слова, дружина покійного Кернеса відсвяткувала день народження з жирафами (фото)

Як раніше писав «Главком», фірма, співвласником якої є Родіон Гайсинський, отримає гроші на ремонт доріг. За дорожню розмітку дадуть грошей іншій фірмі, яка купує матеріали в чеської фірми – «прокладки», де пасинок Кернеса також співвласник.

Нагадаємо, що обраний втретє мер міста Кернес помер у ніч на 17 грудня 2020 року в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.

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