«Закон варто спрямувати на дії, а не на людей» – посол Канади про деолігархізацію

Лариса Ґаладза заявила, що «записувати категорію людей у закон» – небезпечно

Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза заявила, що «записувати категорію людей у закон» – небезпечно. Дипломатка також зауважила, що канадське законодавство з цього приводу діє інакше.

Про це Лариса Ґаладза сказала під час молодіжної зустрічі Київського безпекового форуму «Захід-Схід, Північ-Південь» у Львові, пише «Інтерфакс-Україна».

«У нас немає такого закону. В нас є склад законів, які говорять про лобізм, про фінансування виборчих кампаній, про власність стратегічних індустрій, про всякі такі речі. І цей склад разом протидіє. Я думаю, моє власне бачення, що записувати категорію людей у закон може бути дуже небезпечним. Потрібно, щоб закон завжди був спрямований на дії, або це гарна дія, або погана дія – не на людей. Я розумію, що є наміром цього закону, але в нас іде інакше», – сказала пані посол.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому президентський законопроєкт про олігархів №5599.

Законопроєкт №5599 був поданий в Раду президентом Володимиром Зеленським на початку червня. 23 вересня його підтримано остаточно.

Закон має назву «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Його підтримали 279 депутатів із фракцій «Слуга народу» (229 голосів) та груп «Довіра» (15), «За майбутнє» (18) і «Голос» (11).

У «Голосі» закон підтримала група, яка протистоїть лідеру партії Кірі Рудик.

Закон критикує опозиція, а також голова парламенту Дмитро Разумков. Документ, ухвалений у першому читанні, спікер спрямував до Венеціанської комісії на експертизу. 22 вересня він заявив, що залежно від висновків експертів Ради Європи, закон можуть переглянути. Висновок Венеціанської комісії має надійти у грудні.

Опозиція вимагала повного розгляду усіх поправок до проєкту, проте фракція «Слуга народу» та віцеспікер Руслан Стефанчук домоглись скороченого розгляду.