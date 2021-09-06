Стало відомо, у яких медіа найдорожче рекламуватися кандидатам в нардепи та мери Харкова

Різниця у розцінках різних ЗМІ на рекламу виявилася суттєвою

30 секунд найдорожчої політичної реклами перед проміжними виборами на округах 184 та 197 а також міського голови Харкова максимально коштуватиме 360 гривень. Про це повідомляє Громадський рух Чесно.

Ативісти проаналізували розцінки на політичну рекламу на радіо, опубліковані у газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр».

Загалом найвищі ціни на рекламу у Харкові, де найбільше доведеться заплатити радіо UA Харків – 12 грн за секунду. Водночас радіо UA Херсон за секунду рекламного блоку бере всього 2,18 грн.

Найдешевша реклама у «Радіо Пятниця» – у Каневі та Золотоноші за 1 секунду потрібно заплатити 25 коп. У Харкові на цій радіостанції платити потрібно 2,5 грн за секунду.

Регіональні медіа також оприлюднили інформацію про розміщення політичної реклами.

Наприклад, видання Novakahovka.city бере 3200 грн за лонгрід, 1000 грн за промо-новину, а найбільше, 3500 грн, за конкурс.

Політична реклама у виданні «Каховська зоря» обійдеться у 30 грн за 1 квадратний сантиметр на першій та останній сторінках, всередині газети – від 10 до 16 грн.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, скільки коштуватимуть держбюджету вибори мера Харкова.

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