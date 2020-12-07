Кулеба: Україна не буде політично воювати з Угорщиною

Дмитро Кулеба: Обидві сторони повинні поважати законодавство і національні інтереси один одного

Дмитро Кулеба назвав Угорщину вкрай важливою країною, від якої залежить євроінтеграція України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не налаштована політично воювати з Угорщиною. Про це Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Кулеби, вирішити наявні проблеми з Угорщиною необхідно з трьох причин.

«По-перше, це важлива країна-сусід у Центральній Європі, і ми теж частина цього простору... По-друге, це держава-член НАТО, і ми хотіли б нормально взаємодіяти з Угорщиною у питанні євроатлантичної інтеграції. По-третє, це держава-член Євросоюзу, позиція якого нам теж важлива», – пояснив глава МЗС.

Він підкреслив, що обидві сторони повинні поважати законодавство і національні інтереси один одного.

«Ніхто не налаштований політично воювати з Угорщиною. Але й Угорщина повинна поважати наше національне законодавство і національні інтереси», – сказав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що на відносини з Угорщиною можна дивитися виключно через призму діяльності того чи іншого громадянина України, який симпатизує угорським інтересам.

Найбільше у нашої країни з західних сусідів виникає з угорцями, бо обидві держави «дуже травмовані своєю історією.

«І тому дуже болісно ставляться до будь-яких питань, коли історія проривається у теперішнє, чи ще й намагається диктувати майбутнє. І ось ці приховані травми, вони і викликають зіткнення інтересів. І плюс Угорщина взагалі в останні роки дуже амбітно себе веде не тільки у відносинах з Україною, але і з рядом інших країн, і з Європейським союзом в цілому», – додав міністр.

У 2017 році в Україні набув чинності закон про освіту. Згідно з новим законом, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська мова.

Угорщина розцінила зміни щодо мови освітнього процесу як порушення гуманітарних прав угорців, які проживають на території України. З 2017 року Угорщина блокує зустрічі на рівні міністрів Україна-НАТО, крім того, Будапешт звертався до альянсу з проханням припинити допомогу Києву «через провал реформ».

1 грудня 2020 року СБУ почала перевірку інформації про виконання депутатами Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади на Закарпатті гімну Угорщини під час прийняття присяги.

30 листопада СБУ провела обшуки у лідерів угорської меншини Закарпаття. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.

Будапешт заявив протест МЗС України та викликав посла України в Угорщині. 1 грудня до українського МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.

Посольство Угорщини заявило, що депутати на Закарпатті співали не гімн, а угорську молитву.



