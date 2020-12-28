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    На Закарпатті зафіксували аномальну погоду

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    <p>Мінімальна температура повітря 27-28 грудня становила майже -22&deg;С</p> - На Закарпатті зафіксували аномальну погоду

    Мінімальна температура повітря 27-28 грудня становила майже -22°С

    Фото: pixabay

    В останні дні 2020 року температура повітря на Закарпатті буде надзвичайно теплою

    На Закарпатті 29 грудня очікується аномально тепла погода – місцями буде 7-12 градусів тепла. Про це йдеться в прогнозі Закарпатського обласного центру з гідрометеорології.

    Зазначається, що в останні дні 2020 року температура повітря також буде надзвичайно теплою: 30 та 31 грудня вночі буде 1-6°, а вдень – 3-8° тепла.

    «Атлантичний циклон «Гарміна», який наближається до Закарпаття, приніс унікальне природнє явище. За даними автоматичної метеостанції «Гетиня», що знаходиться у Виноградівському районі, нічна температура 28 грудня почалася збільшувати та зараз сягає позначки +10 градусів. Таку не по зимовому теплу погоду спричинив вітер із Середземномор’я», – додатково повідомляє видання «Новини Закарпаття».

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    Температура повітря на Закарпатті рекордно стрибнула вверх. Фото: «Новини Закарпаття»

    Зазначимо, що цього року на території Закарпатської області така погода є рекордною. Наприклад, в Ужгороді попередній рекорд зафіксували у 2013 році – тоді максимальна температура повітря 27-28 грудня сягнула +10.5°С. А, наприклад, мінімальна температура повітря -21.8°С спостерігалась в 1996 році.

    Уже 1-2 січня 2021 року температура повітря потихеньку сповзатиме вниз: температура повітря вночі становитиме +4°...-1°, а вдень – 0-5° тепла. 

    Нагадаємо, синоптики попередили, що Україну накриє шквальний вітер та мокрий сніг

    Теги: Закарпаття засушлива погода повітря вітер дощ
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