На Запоріжжі незаконно надрукували 90 тисяч бюлетенів до другого туру виборів

У Бердянську незаконно надрукували 90 тисяч бюлетенів до другого туру виборів

За друк цих бланків комісія не голосувала, а тому глава виборчкому не могла сама домовлятися про замовлення бюлетенів

У Бердянську поліція заарештувала 90 тисяч бюлетенів. Їх міськвиборчком незаконно замовив для другого туру виборів мера.

Про це повідомляє «Суспільне».

18 листопада в управління Національної поліції Бердянська звернулися члени тервиборчоркому з повідомленням про незаконний друк бюлетенів. Зокрема, розповіли, що двоє членів міської територіальної виборчої комісії поїхали до Більмацької селищної об'єднаної територіальної громади та замовили друк.

За друк цих бланків комісія не голосувала, а тому глава виборчкому не могла сама домовлятися про замовлення бюлетенів. Днем пізніше, 19 листопада, комісія вже затвердила друк партії бюлетенів для виборів, які замовили на запорізькій друкарні.

Вже надруковані в Більмаку бланки поліція взяла під охорону. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом неправомірних дій голови тервиборчоркому.

У другому турі виборів мера Бердянська беруть участь кандидат від «ОПЗЖ» Олександр Свідло і від «За майбутнє» Валерій Баранов. Голосування пройде 22 листопада.

У ЦВК наголосили, що правила безпеки на виборчих дільницях незмінні:

маска + особиста ручка,

дистанція,

окрема кабінка для голосування, якщо маєте ознаки захворювання.





Нагадаємо, у Кривому Розі перенесли другий тур виборів на 6 грудня.

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