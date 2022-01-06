Надія Савченко стрибнула з моста (відео)

«Подорожуючи, ловіть миті щастя! І нехай весь світ почекає!», – написала Савченко

Колишня народна депутатка України Надія Савченко разом із своєю сестрою Вірою Савченко наразі відпочиває в Івано-Франківській області. Так, вона оприлюднила відео, де займається роуп-джампінгом – це екстремальний спорт, який полягає у здійсненні стрибка з висотних об'єктів із використанням професійного альпіністичного спорядження. Екнардепка разом із сестрою стрибнули із мосту над водоспадом Пробій на річці Прут.

«Подорожуючи, ловіть миті щастя! І нехай весь світ почекає!», – написала Савченко.

Раніше Надія Савченко взяла участь у зйомках телепередачі «Віпи і топи». Савченко змінила імідж – вона приміряла вечірні образи та постала перед глядачами з яскравим мейкапом. Також вона здивувала мережу незвичним вбранням.

Нагадаємо, Савченко приплела Маска до коронавірусу та шокувала антивакцинаторськими заявами.

Крім того, Надія Савченко показала, чим займається після відходу від великої політики. Вона оприлюднила низку світлин, на яких справно порається по господарству.

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