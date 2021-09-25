Надія Савченко здивувала мережу дивним вбранням (фото)

Окрім фото, Надія Савченко також опублікувала свої роздуми про релігію

Одіозна політикиня відвідала мечеть, а для візиту у культову споруду закрила обличчя

Колишня народна депутатка України Надія Савченко побувала у Туреччині та поділилася на своїй сторінці у Facebook світлинами з поїздки. Одіозна політикиня відвідала мечеть, а для візиту у культову споруду вибрала довгу сукню та головний убір, що закриває частину обличчя.

Тим часом, користувачі мережі неоднозначно оцінили вбрання колишньої народної обраниці.

«Шахідка» Надя Савченко – це перебір навіть для мене, хоч я ніби як вже все бачив...», – написав Назар Приходько.

«В цією тьотки остаточний збiй в програмi?»

Треба ж якось «героїні» про себе нагадувати, щоб не забували.

«Як привернути до себе увагу? Треба під шахідку... А ще можна – голою по Хрещатику...», – пишуть користувачі.

Раніше колишня народна депутатка України Надія Савченко привітала українців з Днем ВДВ, яке з 2017 року в Україні вже не відзначають 2 серпня, і оприлюднила армійські фото 20-річної давності.

Крім того, Надія Савченко показала, чим займається після відходу від великої політики. Вона оприлюднила низку світлин, на яких справно порається по господарству.

Нагадаємо, раніше колишня народна депутатка України Надія Савченко, яка на позачергових виборах до парламенту набрала вісім голосів, дала інтерв’ю для російського телеканалу НТВ.

Як відомо, Надія Савченко, яка балотувалася в окрузі №51 (Донецька область), з низьким результатом програла вибори. На окрузі переміг самовисуванець Олександр Ковальов, який набрав 33% голосів виборців.

За Савченко проголосували 1,24% виборців, це лише вісім людей.

Савченко у себе на сторінці у Facebook так прокоментувала поразку: «Я нарешті вільна».

Згодом повідомлялося, що Надія Савченко звернулася до центру зайнятості, оскільки шукає роботу верхолаза.

Нагадаємо, 16 квітня підозрювану в організації теракту Надію Савченко та іншого фігуранта справи Володимира Рубана випустили з-під варти.

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що звільнення Савченко та Рубана було виключно компетенцією суду.

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