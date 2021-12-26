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    Надія Савченко вразила новою фотосесією (фото)

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    Перевтілення Савченко дійсно вражає<br /><br /> - Надія Савченко вразила новою фотосесією (фото)
    Перевтілення Савченко дійсно вражає

    фото: скріншот із відео

    Екснардепка приміряла вечірні сукні

    Колишня народна депутатка України Надія Савченко взяла участь у зйомках телепередачі «Віпи і топи» на каналі «2+2». Савченко змінила імідж – вона приміряла вечірні образи та постала перед глядачами з яскравим мейкапом.

    «Безстрашна жінка-скандал – харизматична Надія Савченко», – так описали екснардепку автори відео.

    Перед перевтіленням Савченко заявила візажистам, що у салони краси ходить дуже рідко, бо не вважає за потрібне витрачати на це кошти. Однак раніше до експериментів із зовнішністю таки вдавалася: кольори волосся міняла часто.

    А в дитинстві Савченко мріяла бути дояркою, а потім – балериною.

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    Перевтілення Савченко дійсно вражає фото: скріншот із відео
    Перевтілення Савченко дійсно вражає фото: скріншот із відео
    Перевтілення Савченко дійсно вражає фото: скріншот із відео
    Перевтілення Савченко дійсно вражає фото: скріншот із відео
    Перевтілення Савченко дійсно вражає фото: скріншот із відео
    Перевтілення Савченко дійсно вражає фото: скріншот із відео
    Перевтілення Савченко дійсно вражає фото: скріншот із відео
    Перевтілення Савченко дійсно вражає фото: скріншот із відео
    Перевтілення Савченко дійсно вражає фото: скріншот із відео
    Перевтілення Савченко дійсно вражає фото: скріншот із відео
    Перевтілення Савченко дійсно вражає фото: скріншот із відео
    Перевтілення Савченко дійсно вражає фото: скріншот із відео

    Також у шоу екснардепка анонсувала своє повернення у політику.

    Нагадаємо, раніше у інтерв’ю «Главкому» Надія Савченко заявляла: Жива я виявилась нікому не потрібна.

    Також у інтерв’ю «Главкому»: Надія Савченко говорила: Горілки, яку я випила на борту літака, було достатньо, щоб здивувати прессекретаря президента та Ірину Геращенко.

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    Теги: Надія Савченко
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    Надія Савченко вразила новою фотосесією (фото)