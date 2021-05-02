Ексдепутатка біля корів – Надія Савченко показала, чим займається після відходу від великої політики

За словами екснардепки, вона допомагає добрим людям

Савченко написала, що просто живе і допомагає добрим людям

Колишня народна депутатка Надія Савченко показала, чим займається після відходу від великої політики. На своїй сторінці у facebook вона оприлюднила низку світлин, на яких справно порається по господарству.

«Люди часто запитують, що Надія Савченко робить зараз? Просто живу. Коли є час і можливість, допомагаю добрим людям», – написала Савченко.

Так, на знімках ексдепутатка доїть корову, напуває теля, топить піч, обробляє розсаду та підмітає. Також є ідилічні фото котиків.

Любов’ю до великої рогатої худоби в українській політиці також відомий лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко. Він навіть намагався завести корову до Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше колишня народна депутатка України Надія Савченко, яка на позачергових виборах до парламенту набрала вісім голосів, дала інтерв’ю для російського телеканалу НТВ.

Як відомо, Надія Савченко, яка балотувалася в окрузі №51 (Донецька область), з низьким результатом програла вибори. На окрузі переміг самовисуванець Олександр Ковальов, який набрав 33% голосів виборців.

За Савченко проголосували 1,24% виборців, це лише вісім людей.

Савченко у себе на сторінці у Facebook так прокоментувала поразку: «Я нарешті вільна».

Згодом повідомлялося, що Надія Савченко звернулася до центру зайнятості, оскільки шукає роботу верхолаза.

Нагадаємо, 16 квітня підозрювану в організації теракту Надію Савченко та іншого фігуранта справи Володимира Рубана випустили з-під варти.

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що звільнення Савченко та Рубана було виключно компетенцією суду.

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