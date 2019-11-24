  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    П’яна мажорка на Porsche влаштувала жахливу ДТП у Києві

    • Розсилка
    <p>Сергій Євтягін разом із донькою Владиславою</p> - П’яна мажорка на Porsche влаштувала жахливу ДТП у Києві

    Сергій Євтягін разом із донькою Владиславою

    Фото: Соцмережі

    На щастя, ні сама водійка, ні пасажири машини, ні перехожі, що проходили повз, не постраждали

    З’явилися нові подробиці щодо резонансної ДТП у Києві, коли дівчина на Porsche на скаженій швидкості влетіла на тротуар і розбила власне авто вщент. Винуватицею інциденту, імовірно, є Владислава Євтягіна. Журналісти з’ясували, що вона – донька Сергія Євтягіна, який раніше був депутатом Єнакіївської міськради від «Партії регіонів».

    Уранці 22 листопада в Києві 19-річна водійка елітного Porsche збила 14 метрів бар’єрів і пішохідних огороджень. У підсумку її авто перекинулося та спалахнуло, а його шматки після зіткнення розлетілися. На щастя, ані сама водійка, ні пасажири машини, ані пішоходи, що проходили повз, не постраждали. Також жодних пошкоджень не зазнали співробітники Київавтодору, які якраз у момент ДТП ремонтували на цьому місці дорогу.

    Що відомо про винуватицю ДТП

    Згідно з інформацією, яку оприлюднили в мережі, за кермом Porsche була 19-річна Владислава Євтягіна. Внаслідок зіткнення з огорожею вона потрапила в лікарню з підозрою на струс мозку. Відповідно до показів драгера, дівчина перебувала у стані легкого сп’яніння. Також напідпитку були й троє молодих людей, що перебували тоді з Євтягіною в машині.

    За даними ресурсу «Обозреватель», Владислава Євтягіна є співзасновницею «Шахти Петровської».

    1238525_10214367_01

    Владислава Євтягіна 

    Відео про ДТП у Києві з 19-річною донькою колишнього «регіонала»

    Що відомо про її батька

    Батько 19-річної Владислави Євтягіної – ексдепутат Єнакіївської міськради від «Партії регіонів Сергій Євтягін. Він також є кінцевим бенефіціарним власником компанії «Акцент-центр» у Києві. Ця фірма займається гуртовою торгівлею твердим, рідким і газоподібним паливом, а також подібними продуктами.

    Згідно з опублікованими даними про «Акцент-центр», Сергій Федорович Євтягін є зареєстрованим у місті Вуглегірськ, що у Бахмутському районі на Донеччині. Наразі цей населений пункт контролюють бойовики так званої «ДНР».

    Відповідно до інформації, яку пишуть у мережі, Євтягін є власником копанок у селищах Булавінка та Ольховатка Донецької області. Також його називають зятем кримінального авторитета з Єнакієвого. А у 2013 році один із сайтів вірян УПЦ МП Горлівки писав, що депутат допоміг будівництву центрального храму Вуглегірська.

    Також у одній із соцмереж можна знайти деякого Сергія Євтягіна. На своїй сторінці він вказав рідним містом Вуглегірськ. Також він позує з донькою, яка є дуже схожою на винуватицю нещодавньої ДТП у Києві.

    7561408825436617424150475492694092712247296nСергій Євтягін разом із донькою Владиславою 

    1238525_10214480Сергій Євтягін разом із дружиною

    Читайте також: Смертельна ДТП у Харкові: захист Зайцевої оскаржує вирок.
    ДТП Київ Партія регіонів депутат партії машини
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ