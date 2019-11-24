П’яна мажорка на Porsche влаштувала жахливу ДТП у Києві



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Сергій Євтягін разом із донькою Владиславою Фото: Соцмережі

На щастя, ні сама водійка, ні пасажири машини, ні перехожі, що проходили повз, не постраждали

З’явилися нові подробиці щодо резонансної ДТП у Києві, коли дівчина на Porsche на скаженій швидкості влетіла на тротуар і розбила власне авто вщент. Винуватицею інциденту, імовірно, є Владислава Євтягіна. Журналісти з’ясували, що вона – донька Сергія Євтягіна, який раніше був депутатом Єнакіївської міськради від «Партії регіонів».

Уранці 22 листопада в Києві 19-річна водійка елітного Porsche збила 14 метрів бар’єрів і пішохідних огороджень. У підсумку її авто перекинулося та спалахнуло, а його шматки після зіткнення розлетілися. На щастя, ані сама водійка, ні пасажири машини, ані пішоходи, що проходили повз, не постраждали. Також жодних пошкоджень не зазнали співробітники Київавтодору, які якраз у момент ДТП ремонтували на цьому місці дорогу.

Що відомо про винуватицю ДТП

Згідно з інформацією, яку оприлюднили в мережі, за кермом Porsche була 19-річна Владислава Євтягіна. Внаслідок зіткнення з огорожею вона потрапила в лікарню з підозрою на струс мозку. Відповідно до показів драгера, дівчина перебувала у стані легкого сп’яніння. Також напідпитку були й троє молодих людей, що перебували тоді з Євтягіною в машині.

За даними ресурсу «Обозреватель», Владислава Євтягіна є співзасновницею «Шахти Петровської».

Владислава Євтягіна

Відео про ДТП у Києві з 19-річною донькою колишнього «регіонала»

Що відомо про її батька

Батько 19-річної Владислави Євтягіної – ексдепутат Єнакіївської міськради від «Партії регіонів Сергій Євтягін. Він також є кінцевим бенефіціарним власником компанії «Акцент-центр» у Києві. Ця фірма займається гуртовою торгівлею твердим, рідким і газоподібним паливом, а також подібними продуктами.

Згідно з опублікованими даними про «Акцент-центр», Сергій Федорович Євтягін є зареєстрованим у місті Вуглегірськ, що у Бахмутському районі на Донеччині. Наразі цей населений пункт контролюють бойовики так званої «ДНР».

Відповідно до інформації, яку пишуть у мережі, Євтягін є власником копанок у селищах Булавінка та Ольховатка Донецької області. Також його називають зятем кримінального авторитета з Єнакієвого. А у 2013 році один із сайтів вірян УПЦ МП Горлівки писав, що депутат допоміг будівництву центрального храму Вуглегірська.

Також у одній із соцмереж можна знайти деякого Сергія Євтягіна. На своїй сторінці він вказав рідним містом Вуглегірськ. Також він позує з донькою, яка є дуже схожою на винуватицю нещодавньої ДТП у Києві.

Сергій Євтягін разом із донькою Владиславою

Сергій Євтягін разом із дружиною