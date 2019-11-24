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    У світі

    У Трампа заявили, що вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному через війну з Росією

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    У Трампа заявили, що вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному через війну з Росією

    Альянс не хоче конфлікту з Росією

    Помічник президента США з нацбезпеки Роберт О’Брайен заявив, що вступ України в НАТО не стоїть на порядку денному організації через наявність військового конфлікту з Російською Федерацією.

    Про це він сказав на форумі з міжнародної безпеки в Галіфаксі.

    О’Брайен вважає, що НАТО не може розглядати питання вступу України в Альянс, поки країна перебуває в стані війни з Росією.

    Помічник американського президента також додав, що Альянс не хоче конфлікту з Росією.

    «Що стосується України і НАТО, то не думаю, що це (вступ до Альянсу – ред.) зараз на порядку денному. Не думаю, що це привабливо привести Україну прямо зараз..., яка перебуває в конфлікті з Росією. Ми не хочемо конфлікту, війни з Росією», – заявив О’Брайен.

    За його словами, ідея НАТО полягає в тому, щоб запобігти і стримувати війну з Росією.

    Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на важливості України та Грузії, як партнерів Альянсу у Чорноморському регіоні.

    США НАТО Україна Єнс Столтенберг
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