У Трампа заявили, що вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному через війну з Росією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Альянс не хоче конфлікту з Росією

Помічник президента США з нацбезпеки Роберт О’Брайен заявив, що вступ України в НАТО не стоїть на порядку денному організації через наявність військового конфлікту з Російською Федерацією.

Про це він сказав на форумі з міжнародної безпеки в Галіфаксі.

О’Брайен вважає, що НАТО не може розглядати питання вступу України в Альянс, поки країна перебуває в стані війни з Росією.

Помічник американського президента також додав, що Альянс не хоче конфлікту з Росією.

«Що стосується України і НАТО, то не думаю, що це (вступ до Альянсу – ред.) зараз на порядку денному. Не думаю, що це привабливо привести Україну прямо зараз..., яка перебуває в конфлікті з Росією. Ми не хочемо конфлікту, війни з Росією», – заявив О’Брайен.

За його словами, ідея НАТО полягає в тому, щоб запобігти і стримувати війну з Росією.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на важливості України та Грузії, як партнерів Альянсу у Чорноморському регіоні.