Наказу про евакуацію дипломатів з України немає – Держдеп

Вашингтон нагадав про комерційні рейси для вильотів

У Державному департаменті США спростували повідомлення ЗМІ про евакуацію частини співробітників посольства Сполучених Штатів в Україні. Про це у коментарі «Голосу Америки» повідомив неназваний представник Держдепартаменту.

«За словами високопосадовця Держдепу, наказ про евакуацію не надходив», – ідеться в публікації.

Як зазначається, інший представник американського зовнішньополітичного відомства повідомив, що Сполучені Штати здійснюють ретельне планування на випадок екстреної ситуації, як завжди, у разі, якщо безпекова ситуація погіршиться.

«Якщо буде рішення змінити нашу позицію щодо дипломатів та їхніх родин, американські громадяни не повинні очікувати, що будуть евакуації за підтримки уряду США. Наразі для підтримки вильотів доступні комерційні рейси», – цитує «Голос Америки» електронний лист представника Держдепу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Державному департаменті США дали розпорядження почати евакуацію сімей своїх дипломатів з понеділка.

Джерело CNN, близьке до українського уряду, повідомило, що президент України Володимир Зеленський обговорив можливу евакуацію співробітників посольства з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Раніше у посольстві США в Україні заперечили розгляд питання про евакуацію американських громадян з України.

Також Німеччина заперечила підготовку евакуації родин дипломатів з України .

До слова, видання The New York Times опублікувало інформацію в якій було вказано, що дипломатам у двох російських консульствах в Україні було наказано підготуватися до виїзду з країни.