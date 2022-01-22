Німеччина розробляє план евакуації сімей дипломатів з України – ЗМІ

Німецькі ЗМІ повідомляють про превентивні заходи МЗС країни у разі погіршення ситуації в Україні

Міністерство закордонних справ (МЗС) Німеччини розпочало роботу над планом евакуації сімей дипломатів з України. Про це в суботу, 22 січня, повідомляє Bild.

«Міністерство закордонних справ розробляє план евакуації родичів співробітників посольства Німеччини в Україні. Відповідно до плану, вони мають бути вивезені з країни у разі подальшого погіршення ситуації», – пише видання.

Нагадаємо, у Державному департаменті США дали розпорядження почати евакуацію сімей своїх дипломатів з понеділка. Про це у своєму Twitter повідомив журналіст Fox News Лукас Томлінсон.

«Держдеп наказав сім'ям співробітників посольства США в Україні почати евакуацію з країни вже в понеділок», – повідомив журналіст з посиланням на джерела в уряді США.

Джерело CNN, близьке до українського уряду, повідомило, що президент України Володимир Зеленський обговорив можливу евакуацію співробітників посольства з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Нагадаємо, раніше у посольстві США в Україні заперечили розгляд питання про евакуацію американських громадян з України.

Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

Раніше видання The New York Times опублікувало інформацію в якій було вказано, що дипломатам у двох російських консульствах в Україні було наказано підготуватися до виїзду з країни.

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