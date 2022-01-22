Історик і ексв’язень Кремля Ігор Козловський: Україна дає можливість росіянам почуватися повноцінними

Росії та Україні не по дорозі, але росіян приваблюють українські ресурси

«Якщо у них не буде України, буде не зрозуміло, звідки береться взагалі Московське царство»

Колишній в’язень бойовиків, історик та релігієзнавець Ігор Козловський у інтерв’ю «Главкому» пояснив, що спонукає Росію виявляти агресію щодо України та у чому конкретно полягає інтерес Путіна.

«У його ідеологему вписується вся Україна. По-перше, починаючи з коріння, з історії. Якщо у них не буде України, буде не зрозуміло, звідки береться взагалі Московське царство, а потім і Російська імперія. Їх непокоїть психологічний момент, який насправді є комплексом психологічної меншовартості. Саме Україна дає їм можливість почуватися повноцінними». – сказав Ігор Козловський.

На думку історика, росіян також приваблюють ресурси України – людські, природні, фантастичне місце розташування.

«Ми ж розуміємо, що більшість території Росії не зовсім придатна для господарювання, для життя. Саме Україна може дати їм такий простір, надію для подальшого розвитку саме тому, що тут є ресурси», – пояснив він.

Ігор Козловський зауважив, РФ не розвивається інтенсивно, інтенсивний розвиток характерний для відносно невеликих країн.

«Будь-яка імперія розвивається екстенсивно, для неї характерне повернення до старих кордонів, які визначали контроль за більшою територією. У випадку Росії – до кордонів, можливо, навіть Російської імперії», – вказав історик.

Раніше історик та ексв’язень Кремля розповів, що Захід боїться образити Росію.

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба по завершенню перемовин із очільницею МЗС Канади Мелані Жолі заявив, що ситуація зі стримуванням агресії Російської Федерації проти України залишається під контролем, тому не потрібно піддаватися паніці.

19 січня державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту у Київ заявив, що протягом останніх років Сполучені Штати Америки надали Україні більше військової допомоги, ніж будь-яким іншим країнам світу. При цьому у разі російської агресії США збільшать обсяг такої допомоги.

Тим часом до Білорусі прибули російські військові з технікою. Напередодні стало відомо, що Росія перекидає до Білорусі винищувачі Су-35. У міністерстві оборони Росії заявили, що російські війська перекидаються для спільних навчань «Союзная решимость-2022» (союзна рішучість – ред.) з білорусами. На територію країни з Росії буде перебазовано також 12 винищувачів Су-35, два дивізіони систем ППО С-400 та дивізіон зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцирь-С».

Крім того Держдеп попереджає: Росія може напасти на Україну з території Білорусі. Держдеп нагадав, що в лютому Білорусь може змінити свою конституцію. Ці зміни, зокрема, фактично дозволять Росії розміщувати постійні гарнізонні сили на білоруській території, що стало б викликом європейській безпеці.