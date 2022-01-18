Росія евакуює дипломатів з України – New York Times

Російський уряд вивезе з Києва та Львова членів сімей працівників посольства

30 людей з Києва та консульства у Львові залишать країну

Дипломатів у двох консульствах Росії в Україні вирішили евакуювати із країни. Про це повідомляє газета New York Times із посиланням на високопоставленого співробітника Служби безпеки України.

Як розповів чиновник, 5 січня 18 людей залишили країну. Здебільшого серед них були діти та дружини російських дипломатів.

Найближчими днями, додав він, очікується, що з України виїдуть 30 людей із Києва та консульства у Львові.

За даними офіційного представника США, Вашингтон знав про евакуацію, що готується.

«У нас є інформація, яка вказує на те, що російський уряд готувався до евакуації членів їхніх сімей з посольства Росії в Україні наприкінці грудня та на початку січня», – наголошується в заяві.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що під виглядом захисту «російських громадян» Москва може вторгнутися в Україну.

Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

Як повідомлялося, Білий дім непокоїть, що російський уряд готує вторгнення до України, яке може призвести до масштабних порушень прав людини і воєнних злочинів, якщо дипломатія не досягне поставленої цілі.

До слова, в Росії оголосили раптову перевірку бойової готовності армії.

Раніше Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.

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