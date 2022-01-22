Загроза вторгнення: США збираються евакуювати сім'ї дипломатів з України

Посольство США у Києві запросило у Держдепартаменту дозвіл персоналу виїхати з України

Евакуація може розпочатися вже наступного тижня

США можуть почати евакуацію співробітників посольства в Україні наступного тижня. Посольство США в Україні попросило Держдепартамент дозволити від'їзд другорядних співробітників дипмісії. Про це повідомляє телеканал CNN.

«США поінформували Україну про те, що вони «швидше за все, почнуть евакуацію сімей дипломатів вже наступного тижня», – йдеться в повідомленні.

Представник Держдепартаменту заявив, що в даний час йому «нічого оголосити», додавши, що відомство проводить ретельне планування на випадок непередбачених обставин.

Представник посольства відмовився від коментарів телеканалу.

Джерело CNN, близьке до українського уряду, повідомило, що президент України Володимир Зеленський обговорив можливу евакуацію співробітників посольства з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Держдеп випустив рекомендації щодо поїздок американців до України. У них відомство порадило відмовитись від поїздок через ускладнення ситуації на російсько-українському кордоні.

«Громадяни США не повинні очікувати, що буде організовано евакуацію за рахунок уряду. Наразі доступні комерційні рейси для підтримки від'їзду», – зазначили дипломати.

Нагадаємо, раніше у посольстві США в Україні заперечили розгляд питання про евакуацію американських громадян з України.

Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

Раніше видання The New York Times опублікувало інформацію в якій було вказано, що дипломатам у двох російських консульствах в Україні було наказано підготуватися до виїзду з країни.