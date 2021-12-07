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    Посольство США в Україні заперечило повідомлення CNN про евакуацію

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    &laquo;Звичайне планування&raquo; &ndash; кажуть в амбасаді - Посольство США в Україні заперечило повідомлення CNN про евакуацію
    «Звичайне планування» – кажуть в амбасаді
    Фото з відкритих джерел

    Обговорення є частиною планування у разі серйозного погіршення безпекової ситуації

    У посольстві США в Україні заперечили розгляд питання про евакуацію американських громадян з України. Про це дипломатичне представництво повідомило на своїй сторінці у Facebook ввечері 7 грудня.

    «Всупереч новинам, уряд США наразі не розглядає питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян з України. Проводимо звичайне планування дій у надзвичайних ситуаціях, як ми завжди робимо, на випадок погіршення ситуації з безпекою», – ідеться в повідомленні посольства.

    Раніше телекомпанія CNN повідомила з посиланням на шість джерел, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість та способи евакуації американських громадян з України у разі, якщо Росія розпочне масштабне вторгнення в Україну.

    Згідно з оприлюдненими даними, плануванням імовірних дій керує Пентагон. Джерела наголошують, що наразі адміністрація не бачить необхідності в евакуації. Обговорення є частиною планування у разі серйозного погіршення безпекової ситуації, вказали кілька офіційних осіб, які брали участь у плануванні.

    Планування масштабних заходів такого роду послідувало за масовою евакуацією громадян США з Афганістану, яку законодавці розкритикували як погано сплановану після оприлюднення відеокадрів хаосу в аеропорті Кабула.

    Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів сьогодні відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

    Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

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    Теги: США посольство Україна Пентагон
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    Посольство США в Україні заперечило повідомлення CNN про евакуацію