Нам не потрібні ковдри і підстилки. Верещук жорстко відповіла китайському дипломату

Представник МЗС КНР заявив, що начебто постачання американської зброї може збільшити кількість цивільних жертв в Україні

Віцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук відреагувала на заяву представника МЗС Китаю про те, що Україна більше потребує ковдр і спальників, а постачання американської зброї може призвести до нових жертв серед цивільних. Про це Верещук написала на своїй сторінці у Facebook.

Верещук зазначила, що Китай заявляв про надання Україні продуктів, дитячого розчинного харчування, спальників, ватяних ковдр і водонепроникних підстилок.

«Як один із членів уряду України ось що я хочу сказати на це нашим китайським друзям: Це абсолютно несерйозно та недостойно статусу великої поважної країни!», – вважає вона.

Верещук підкреслила, що ватні ковдри дають тоді, коли росіяни бомблять житлові квартали наших міст.

«Нам потрібні засоби протиповітряної оборони, щоб закрити небо над цивільними. Які водонепроникні підстилки? Пропоную, щоб китайське МЗС спитав думку 160 китайських студентів, яких ми минулого тижня вивозили з-під обстрілів росіян. Нам не потрібні ковдри та підстилки. Нам потрібна зброя, щоб захищати свою землю», – заявила міністр.

Верещук закликала Китай припинити підтримувати тих, хто бомбить житлові квартали українських міст.

Як повідомлялося, Байден обговорить із Сі Цзіньпіном ситуацію в Україні.

Нагадаємо, США стверджують, що Росія звернулася до Китаю з проханням про військову допомогу для вторгнення в Україну.

Читайте також: