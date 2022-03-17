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    Байден обговорить із Сі Цзіньпіном ситуацію в Україні

    Байден обговорить із Сі Цзіньпіном ситуацію в Україні - Байден обговорить із Сі Цзіньпіном ситуацію в Україні
    Байден обговорить із Сі Цзіньпіном ситуацію в Україні
    фото: АFP

    Політики планують обговорити події в Україні та двосторонні відносини

    Президент США Джо Байден запланував на 18 березня телефонну бесіду із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє пресслужба Білого дому, пише CNN.

    Під час майбутніх переговорів глави держав порушать теми управління конкуренцією між державами та обговорять події в Україні.

    «Лідери двох країн обговорять питання управління конкуренцією між нашими двома країнами, а також війну Росії проти України та інші питання, що становлять взаємний інтерес», – йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, це частина «постійних зусиль» щодо підтримки країнами відкритих ліній зв'язку.

    Сі Цзіньпін раніше зізнався, що стурбований становищем, яке склалося в Україні. Глава Китайської Народної Республіки назвав першочерговою справою недопущення виходу ситуації з-під контролю.

    Нагадаємо, США стверджують, що Росія звернулася до Китаю з проханням про військову допомогу для вторгнення в Україну.

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    Теги: росія США Джозеф Байден війна Китай
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    Байден обговорить із Сі Цзіньпіном ситуацію в Україні