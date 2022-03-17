Офіційно: Китай ніколи не атакуватиме Україну
Китай готовий надати політичну і економічну підтримку Україні
«Китай та Україна є стратегічними партнерами, цього року відзначають 30 років з моменту створення дипломатичних відносин між нашими країнами. Китай є дружньою країною для українського народу. Як посол я можу сказати, що Китай назавжди залишиться хорошою силою для України, як економічно, так і політично», – сказав дипломат.
Він запевнив, що Китай завжди поважатиме Україну і розвиватимемо відносини на основі рівності та взаємності. Також дипломат наголосив на повазі обраному українцями шляху. Посол також повідомив про переїзд дипмісії з Києва до Львова. «Китай ніколи не нападе на Україну, ми допоможемо, зокрема, у економічному напрямку. За рік наша країна імпортує товари з усього світу на суму понад $3 трлн. Ми готові допомогти вам у розвитку. У ситуації, яку ви маєте, ми діятимемо відповідально. Ми бачили, наскільки велика єдність українського народу, а отже, і його влада», – додав посол.
Заяви китайського дипломата роздратували Кремль і викликали лють. Таку інфоррмацію з посиланням на румунські ЗМІ розповсюдив колишній посол США у Росії Майкл Макфол.
Awesome. https://t.co/Azidetb2ht— Michael McFaul (@McFaul) March 16, 2022
Нагадаємо, в Україні продовжується повномасштабна війна із Росією. За три тижні збройного протистояння українські військові знищили не менше 14 тис. окупантів.