Офіційно: Китай ніколи не атакуватиме Україну

Китай готовий надати політичну і економічну підтримку Україні

Китай ніколи не атакуватиме Україну. Натомість підтримуватиме нашу країну економічно та політично. Про це заявив посол Китайської народної республіки в Україні Фан Сяньжун на засіданні у Львівській обласній військовій адміністрації, передає «Уніан»

«Китай та Україна є стратегічними партнерами, цього року відзначають 30 років з моменту створення дипломатичних відносин між нашими країнами. Китай є дружньою країною для українського народу. Як посол я можу сказати, що Китай назавжди залишиться хорошою силою для України, як економічно, так і політично», – сказав дипломат.

Він запевнив, що Китай завжди поважатиме Україну і розвиватимемо відносини на основі рівності та взаємності. Також дипломат наголосив на повазі обраному українцями шляху. Посол також повідомив про переїзд дипмісії з Києва до Львова. «Китай ніколи не нападе на Україну, ми допоможемо, зокрема, у економічному напрямку. За рік наша країна імпортує товари з усього світу на суму понад $3 трлн. Ми готові допомогти вам у розвитку. У ситуації, яку ви маєте, ми діятимемо відповідально. Ми бачили, наскільки велика єдність українського народу, а отже, і його влада», – додав посол.

Посол Китаю в Україні Фан Сяньжун. Фото: Синьхуа

Заяви китайського дипломата роздратували Кремль і викликали лють. Таку інфоррмацію з посиланням на румунські ЗМІ розповсюдив колишній посол США у Росії Майкл Макфол.

Нагадаємо, в Україні продовжується повномасштабна війна із Росією. За три тижні збройного протистояння українські військові знищили не менше 14 тис. окупантів.

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