США вкладають $84 млн в завод з виробництва зрідженого водню

Підприємство буде виробляти 15 тонн рідкого зеленого водню щодня

Американська компанія Plug Power, яка займається розробкою систем водневих паливних елементів, приступила до будівництва свого нового заводу з виробництва зеленого водню вартістю $84 млн в американському штаті Джорджія, – повідомляє H2 View.

Інноваційне підприємство має намір виробляти 15 тонн зрідженого зеленого водню в день. Завод буде використовувати 100% поновлювану енергію, щоб гарантувати, що вироблений енергоносій дійсно екологічно чистий.

Очікується, зелений водень, який буде проводитися в штаті Джорджія, стане використовуватися на заправних станціях по всій території США, що зміцнить здатність країни забезпечити декарбонізацію транспорту.

«Зелений водень – це екологічно безпечне рішення, в якому потребують сучасні компанії. Інвестиції Plug Power в новий об'єкт – це вкладення не тільки в штат Джорджія, але і в майбутній світ, в якому ми хочемо жити», – сказав генеральний директор Plug Power Енді Марш.

«Наше новітнє виробниче підприємство є результатом зростаючого попиту з боку клієнтів. Вони все більше і більше висловлюють свою прихильність екологічно чистим водневим рішенням», – сказав в свою чергу генеральний менеджер з енергетичних рішень і директор зі стратегії Plug Power Санджай Шреста.