США вкладають $84 млн в завод з виробництва зрідженого водню

США вкладають $84 млн в завод з виробництва зрідженого воднюнова енергія
Штат Джорджія завжди радий екологічно чистим гостям
Підприємство буде виробляти 15 тонн рідкого зеленого водню щодня
Американська компанія Plug Power, яка займається розробкою систем водневих паливних елементів, приступила до будівництва свого нового заводу з виробництва зеленого водню вартістю $84 млн в американському штаті Джорджія, – повідомляє H2 View.
Інноваційне підприємство має намір виробляти 15 тонн зрідженого зеленого водню в день. Завод буде використовувати 100% поновлювану енергію, щоб гарантувати, що вироблений енергоносій дійсно екологічно чистий.
Очікується, зелений водень, який буде проводитися в штаті Джорджія, стане використовуватися на заправних станціях по всій території США, що зміцнить здатність країни забезпечити декарбонізацію транспорту.
«Зелений водень – це екологічно безпечне рішення, в якому потребують сучасні компанії. Інвестиції Plug Power в новий об'єкт – це вкладення не тільки в штат Джорджія, але і в майбутній світ, в якому ми хочемо жити», – сказав генеральний директор Plug Power Енді Марш.
«Наше новітнє виробниче підприємство є результатом зростаючого попиту з боку клієнтів. Вони все більше і більше висловлюють свою прихильність екологічно чистим водневим рішенням», – сказав в свою чергу генеральний менеджер з енергетичних рішень і директор зі стратегії Plug Power Санджай Шреста.
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