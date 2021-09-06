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    США вкладають $84 млн в завод з виробництва зрідженого водню

    нова енергія
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    Штат Джорджія завжди радий екологічно чистим гостям - США вкладають $84 млн в завод з виробництва зрідженого водню

    Штат Джорджія завжди радий екологічно чистим гостям

    Фото: h2-view.com

    Підприємство буде виробляти 15 тонн рідкого зеленого водню щодня

    Американська компанія Plug Power, яка займається розробкою систем водневих паливних елементів, приступила до будівництва свого нового заводу з виробництва зеленого водню вартістю $84 млн в американському штаті Джорджія, – повідомляє H2 View.

    Інноваційне підприємство має намір виробляти 15 тонн зрідженого зеленого водню в день. Завод буде використовувати 100% поновлювану енергію, щоб гарантувати, що вироблений енергоносій дійсно екологічно чистий.

    Очікується, зелений водень, який буде проводитися в штаті Джорджія, стане використовуватися на заправних станціях по всій території США, що зміцнить здатність країни забезпечити декарбонізацію транспорту.

    «Зелений водень – це екологічно безпечне рішення, в якому потребують сучасні компанії. Інвестиції Plug Power в новий об'єкт – це вкладення не тільки в штат Джорджія, але і в майбутній світ, в якому ми хочемо жити», – сказав генеральний директор Plug Power Енді Марш.

    «Наше новітнє виробниче підприємство є результатом зростаючого попиту з боку клієнтів. Вони все більше і більше висловлюють свою прихильність екологічно чистим водневим рішенням», – сказав в свою чергу генеральний менеджер з енергетичних рішень і директор зі стратегії Plug Power Санджай Шреста.

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    Теги: США інвестиції завод водень
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    США вкладають $84 млн в завод з виробництва зрідженого водню