Кулеба розповів про новий рівень підтримки США

США і Україна розвиватимуть безпекові проєкти в Чорному морі

У ході зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським президент США Джо Байден чітко зазначив, що Україна ніколи не залишиться наодинці з Росією і завжди користуватиметься американською підтримкою. Про це в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.

«Ця підтримка зростатиме у випадку ескалації з боку Російської Федерації», – зазначив міністр.

За словами Кулеби, США вже збільшили рівень підтримки України.

«Ця підтримка вже проявляється у збільшенні допомоги для України, у застосуванні дипломатичних заходів стримування Росії і в розробці спільних безпекових проєктів між Україною, США та іншими країнами НАТО. Насамперед ми фокусуємо такі проєкти на безпеці в Чорному морі», – розповів дипломат.

Раніше Дмитро Кулеба повідомив, що українська сторона повністю готова до зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Організаційно у Києва все в порядку, проте російська сторона жодного бажання робити кроки назустріч не виявляє.

Нагадаємо, президент США Джо Байден обов'язково відвідає Україну, але не цього року. Дипломатична практика не передбачає візити такого рівня в один рік.