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    Кулеба розповів про новий рівень підтримки США

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    Кулеба: Байден пообіцяв не залишати Україну наодинці з РФ - Кулеба розповів про новий рівень підтримки США
    Кулеба: Байден пообіцяв не залишати Україну наодинці з РФ
    Фото з відкритих джерел

    США і Україна розвиватимуть безпекові проєкти в Чорному морі

    У ході зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським президент США Джо Байден чітко зазначив, що Україна ніколи не залишиться наодинці з Росією і завжди користуватиметься американською підтримкою. Про це в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.

    «Ця підтримка зростатиме у випадку ескалації з боку Російської Федерації», – зазначив міністр.

    За словами Кулеби, США вже збільшили рівень підтримки України.

    «Ця підтримка вже проявляється у збільшенні допомоги для України, у застосуванні дипломатичних заходів стримування Росії і в розробці спільних безпекових проєктів між Україною, США та іншими країнами НАТО. Насамперед ми фокусуємо такі проєкти на безпеці в Чорному морі», – розповів дипломат.

    Раніше Дмитро Кулеба повідомив, що українська сторона повністю готова до зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Організаційно у Києва все в порядку, проте російська сторона жодного бажання робити кроки назустріч не виявляє.

    Нагадаємо, президент США Джо Байден обов'язково відвідає Україну, але не цього року. Дипломатична практика не передбачає візити такого рівня в один рік.

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    Теги: Росія Джозеф Байден агресія Володимир Зеленський Україна
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    Кулеба розповів про новий рівень підтримки США