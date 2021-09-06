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    Рада збереться на позачергове засідання заради звернення до США

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    Верховна&nbsp;Рада має намір звернутися до Конгресу США про надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО, який був у Афганістану - Рада збереться на позачергове засідання заради звернення до США
    Верховна Рада має намір звернутися до Конгресу США про надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО, який був у Афганістану
    Колаж з відкритих джерел

    Парламент розгляне звернення до Конгресу про надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО

    Верховна Рада проведе 9 вересня позачергове засідання, на якому заплановано прийняти звернення до Конгресу США про надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО. Про це повідомив у Telegram нардеп Олексій Горчаренко.

    «Рада на позачерговому засіданні розгляне звернення до Конгресу про надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA). Орієнтовно позачергова сесія відбудеться в четвер!» – написав він.

    За словами нардепа, статус MNNA зробить Україну ключовим союзником США в Східній Європі. Для скликання позачергового засідання вже зібрали 154 підписи нардепів.

    На думку Гончаренка, статус MNNA не завадить Україні йти в НАТО.

    «І голосування за мій проєкт звернення до Ради буде служити важливим сигналом для Росії і світу про нашу цивілізаційний вибір. Також надання Україні статусу MNNA продемонструє Кремлю, що Україна є ключовим союзником США в Східній Європі», – підкреслив Гончаренко.

    До слова, статус «основного союзника США поза НАТО» був у Афганістану до його захоплення талібами.

    Як відомо, Кремль називає «загрозою» прагнення України в НАТО.

    Також Кремль вважає, що Україна і США «дружать проти Росії».

    Нагадаємо, Штати підтримують прагнення України стати частиною НАТО.

    Теги: Верховна Рада США НАТО політика Україна
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    Рада збереться на позачергове засідання заради звернення до США