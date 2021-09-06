Рада збереться на позачергове засідання заради звернення до США
Парламент розгляне звернення до Конгресу про надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО
Верховна Рада проведе 9 вересня позачергове засідання, на якому заплановано прийняти звернення до Конгресу США про надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО. Про це повідомив у Telegram нардеп Олексій Горчаренко.
«Рада на позачерговому засіданні розгляне звернення до Конгресу про надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA). Орієнтовно позачергова сесія відбудеться в четвер!» – написав він.
За словами нардепа, статус MNNA зробить Україну ключовим союзником США в Східній Європі. Для скликання позачергового засідання вже зібрали 154 підписи нардепів.
На думку Гончаренка, статус MNNA не завадить Україні йти в НАТО.
«І голосування за мій проєкт звернення до Ради буде служити важливим сигналом для Росії і світу про нашу цивілізаційний вибір. Також надання Україні статусу MNNA продемонструє Кремлю, що Україна є ключовим союзником США в Східній Європі», – підкреслив Гончаренко.
До слова, статус «основного союзника США поза НАТО» був у Афганістану до його захоплення талібами.
Як відомо, Кремль називає «загрозою» прагнення України в НАТО.
Також Кремль вважає, що Україна і США «дружать проти Росії».
Нагадаємо, Штати підтримують прагнення України стати частиною НАТО.