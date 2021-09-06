Рада збереться на позачергове засідання заради звернення до США

Верховна Рада має намір звернутися до Конгресу США про надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО, який був у Афганістану

Парламент розгляне звернення до Конгресу про надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО

Верховна Рада проведе 9 вересня позачергове засідання, на якому заплановано прийняти звернення до Конгресу США про надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО. Про це повідомив у Telegram нардеп Олексій Горчаренко.

«Рада на позачерговому засіданні розгляне звернення до Конгресу про надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA). Орієнтовно позачергова сесія відбудеться в четвер!» – написав він.

За словами нардепа, статус MNNA зробить Україну ключовим союзником США в Східній Європі. Для скликання позачергового засідання вже зібрали 154 підписи нардепів.

На думку Гончаренка, статус MNNA не завадить Україні йти в НАТО.

«І голосування за мій проєкт звернення до Ради буде служити важливим сигналом для Росії і світу про нашу цивілізаційний вибір. Також надання Україні статусу MNNA продемонструє Кремлю, що Україна є ключовим союзником США в Східній Європі», – підкреслив Гончаренко.

До слова, статус «основного союзника США поза НАТО» був у Афганістану до його захоплення талібами.

Як відомо, Кремль називає «загрозою» прагнення України в НАТО.

Також Кремль вважає, що Україна і США «дружать проти Росії».

Нагадаємо, Штати підтримують прагнення України стати частиною НАТО.