Нардеп Бойко вийшов із ОПЗЖ, наглядачем поставив свого колишнього помічника

З жовтня 2022 року проросійська політсила перебуває у стані припинення

Народний депутат Юрій Бойко склав повноваження керівника забороненої в Україні політичної партії «Опозиційна платформа – За життя». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані аналітичної системи YouControl.

Кадрові зміни у проросійській ОПЗЖ відбулися 17 березня 2025 року. Місце Бойка, який очолював політсилу з червня 2019 року, зайняв громадянин Руслан Астахов.

Пан Астахов – нечужий для народного обранця. У 2007-2012 роках новий керівник ОПЗЖ працював помічником нардепа Юрія Бойка на громадських засадах.

дані: YouControl

Нині Руслан Астахов також виконує функції ліквідатора ОПЗЖ, відповідно до рішень судів, які у 2022 році заборонили діяльність партії. До цього головою ліквідаційної комісії рахувався Юрій Бойко.

дані: YouControl

У результаті цієї кадрової рокіровки нардеп уник покарання за неподання звіту ОПЗЖ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за ІІІ квартал 2024 року. Відповідне порушення зафіксувало Нацагентство із запобігання корупції (НАЗК), оформило адмінпротокол і скерувало до суду. Однак суддя Печерського райсуду Світлана Смик 28 березня 2025 року постановила: закрити провадження стосовно Юрія Бойка «у зв’язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення». Служителька Феміди наголосила, що нардеп не є головою ліквідаційної комісії «Опозиційної платформи – За життя», а, отже, не повинен подавати партійних фінансових звітів до НАЗК.

Водночас, як повідомляв «Главком», на початку цього року Печерський райсуд Києва оштрафував на 5,1 тис. грн нардепа Юрія Бойка за порушення подання фінансового звіту партії. Він не подав до Нацагентства звіт партії ОПЗЖ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за І-ІІ квартали 2024 року. У суді адвокат Бойка переконував: його клієнт не має можливості визначити, яке майно ОПЗЖ вже було оформлено у державну власність (рішення про заборону партії судом передбачає конфіскацію її майна на користь держави), а яке ще ні.

Нагадаємо, що стаття 212-21 Кодексу про адміністративні правопорушення («Порушення порядку подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру») передбачає покарання від 5,1 тис. грн до 6,8 тис. грн штрафу.

Станом на початок зими 2024 року, НАЗК оформило 308 адміністративних протоколів на 143 голів партій за неподання звітів за період з 2020-го по II квартал 2024 року.

Як відомо, за неподання партійних звітів суди оштрафували на 5,1 тис. грн голову Всеукраїнської політичної партії «Братство» Дмитра Корчинського і лідерку нині забороненої в Україні Прогресивної соціалістичної партії Наталії Вітренко.

Нагадаємо, що 17 грудня 2024 року нардеп Юрій Бойко прийшов на допит до СБУ після свого резонансного відео, де заявив про «радикалів», які перейменовують міста, зносять памʼятники, а також згадав про мову і церкву.

Згодом після допиту в СБУ народний депутат Юрій Бойко, який очолює парламентську групу «Платформа за життя та мир» записав відео з вибаченням перед українцями та назвав російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем.

18 січня 2025 року президент Володимир Зеленський застосував до Юрія Бойка персональні санкції, позбавивши його державних нагород. У 2004 році тодішній глава держави Леонід Кучма присвоїв Юрію Бойку звання Герой України «за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю».

Крім цього, Юрій Бойко перебуває у Реєстрі зрадників, який веде рух «Чесно». З іменем цього політика в країні десять років тому спалахнув корупційний скандал, відомий як «вишки Бойка». Влітку 2018 року Бойко разом з Медведчуком брали участь у конференції у Санкт-Петербурзі. Після чого СБУ розпочала розслідування щодо сепаратизму.

У 2019 році ДБР завело ще одне кримінальне провадження через політ Бойка і Медведчука в Москву. Справу було відкрито за статтею «Зловживання владою або службовим становищем».