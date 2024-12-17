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Нардеп Бойко прийшов на допит до СБУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Нардеп Бойко прийшов на допит до СБУ
Юрій Бойко прямує на допит в СБУ
фото: джерела в СБУ

Політика запрошено на допит, де він має детально пояснити свої останні антиукраїнські заяви

Не встиг очільник забороненої «ОПЗЖ» Юрій Бойко записати своє резонансне відео, як уже отримав запрошення до СБУ. Як повідомили джерела «Главкома» в СБУ, Служба безпеки викликала політика на допит, де він має детально пояснити свої останні заяви.

Юрій Бойко прямує на допит в СБУ
Юрій Бойко прямує на допит в СБУ
фото: джерела «Главкома» в СБ
Юрій Бойко прямує на допит в СБУ
Юрій Бойко прямує на допит в СБУ
фото: джерела в СБУ

За даними джерела, допит відбувається прямо зараз.

У розпорядженні «Главкома» є фото, як Бойко заходить до будівлі СБУ в Києві. 

Нагадаємо, народний депутат та голова «Платформи за життя та мир» Юрій Бойко оприлюднив ролик, де заявив про «радикалів», які перейменовують міста, зносять памʼятники, а також згадав про мову і церкву.

Згодом очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко відреагував на заяву народного депутата. За словами Коваленка, чути такі тези у 2024 році від Бойка «доволі дивно», зокрема, про насильство над людьми, без згадки Росії. Він додав, що «єдині, хто здійснює насильство над українцями – це росіяни».

Парламентарі вже підготували проєкт постанови про відкликання народного депутата Юрія Бойка з посади члена комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України. 

До слова, голова Служби безпеки України Василь Малюк запевнив, що СБУ рішуче розбереться з діяльністю політиків-колаборантів.

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Теги: Юрій Бойко СБУ відео допит політика

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