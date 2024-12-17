Після походу до СБУ Бойко назвав Путіна воєнним злочинцем та звернувся до українців

Нардеп заявив, що політики повинні об'єднувати країну та сприяти перемозі України у війні

Після допиту в СБУ народний депутат Юрій Бойко, який очолює парламентську групу «Платформа за життя та мир» записав відео з вибаченням перед українцями та назвав російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем. Про це йдеться у відео, опублікованому на платформі TikTok.

Як заявив нардеп, він не хоче, щоб його заяву використовували Російська Федерація та безпосередньо сам Путін для виправдання агресії проти України.

«Якщо когось з українців, які воюють на фронті або працюють в тилу на перемогу образили мої слова, я хочу вибачитися і сказати про те, що ми всі маємо бути єдиними, націленими на перемогу над зовнішнім агресором і відкинути всі внутрішні розбіжності», – заявив він.

Бойко також звернувся до політиків, аби вони об'єднували країну, людей та робили так, щоб Україна якомога швидше перемогла у війні.

Нагадаємо, народний депутат та голова «Платформи за життя та мир» Юрій Бойко оприлюднив ролик, де заявив про «радикалів», які перейменовують міста, зносять памʼятники, а також згадав про мову і церкву.

Згодом очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко відреагував на заяву народного депутата. За словами Коваленка, чути такі тези у 2024 році від Бойка «доволі дивно», зокрема, про насильство над людьми, без згадки Росії. Він додав, що «єдині, хто здійснює насильство над українцями – це росіяни».

Також парламентарі вже підготували проєкт постанови про відкликання народного депутата Юрія Бойка з посади члена комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Натомість голова Служби безпеки України Василь Малюк запевнив, що СБУ рішуче розбереться з діяльністю політиків-колаборантів. Пізніше стало відомо, що СБУ викликала Бойка на допит.

До слова, нардеп раніше вже коментував свою скандальну заяву про «радикалів, які перейменовують міста», «заборону говорити рідною мовою» і «насильство над людьми», опубліковану 14 грудня у соцмережі TikTok.