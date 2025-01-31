Бойко проти НАЗК. Лідер ліквідованої ОПЗЖ отримав першу поразку у судах

У вересні 2022 року остаточно було заборонено в Україні діяльність партії ОПЗЖ

Нардеп не подав до НАЗК звіт політичної партії за шість місяців 2024 року

Печерський райсуд Києва оштрафував на 5,1 тис. грн нардепа і ліквідатора політичної партії «Опозиційна платформа-За життя» Юрія Бойка за порушення подання фінансового звіту партії. Про це повідомляє «Главком» з посилання на дані судового реєстру.

Адмінпротокол на обранця оформило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). З’ясувалося, що Юрій Бойко не подав до Нацагентства звіт партії ОПЗЖ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за І-ІІ квартали 2024 року.

До суду нардеп не прийшов. Натомість прислав адвоката, який просив закрити справу через відсутність події і складу адміністративного правопорушення. За його словами, діяльність політичної партії «Опозиційна платформа-За життя» заборонена рішенням суду. Відповідно, Юрій Бойко як голова ліквідаційної комісії не має обов’язку подавати фінансовий звіт партії.

Крім цього, адвокат Бойка переконував: його клієнт не має можливості визначити, яке майно ОПЗЖ вже було оформлено у державну власність (рішення про заборону партії судом передбачає конфіскацію її майна на користь держави), а яке ще ні.

Натомість суддя Печерського райсуду Михайло Юшков вивчив матеріали справи і дійшов висновків: у вересні 2022 року остаточно було заборонено в Україні діяльність партії «Опозиційна платформа-За життя». Один із її співголів, народний депутат Юрій Бойко став головою ліквідаційної комісії. При цьому норми закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного фінансування та контролю за діяльністю політичних партій» не звільняють партію, яка перебуває у стадії реорганізації чи ліквідації, від звітування перед НАЗК.

«Звіти партій, що перебувають у стані ліквідації/припинення, необхідно подавати за відповідні періоди до дати ліквідації/припинення, шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Тому доводи сторони захисту, що Юрій Бойко не є суб`єктом адміністративної відповідальності за ст.212-21 Кодексу про адміністративні правопорушення, не заслуговують на увагу», – сказано у постанові суду.

Нагадаємо, що стаття 212-21 Кодексу про адміністративні правопорушення («Порушення порядку подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру») передбачає покарання від 5,1 тис. грн до 6,8 тис. грн штрафу.

Раніше Печерський райсуд Києва двічі ухвалив рішення щодо суперечки між НАЗК і колишнім співголовою ОПЗЖ, нардепом Юрієм Бойком. У першій історії суд визнав його винним за не подачу звіту партії ОПЗЖ за ІІ-ІV квартали 2020 року. Однак тоді обранець уник покарання, оскільки закінчилися терміни притягнення до адмінвідповідальності.

В іншому випадку Феміда закрила справу (Бойко проігнорував подачу звітів про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру партії ОПЗЖ за 2021-2022 роки) за відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Станом на початок зими НАЗК оформило 308 адміністративних протоколів на 143 голів партій за неподання звітів за період з 2020-го по II квартал 2024 року.

Як відомо, за неподання партійних звітів суди оштрафували на 5,1 тис. грн голову Всеукраїнської політичної партії «Братство» Дмитра Корчинського і лідерку нині забороненої в Україні Прогресивної соціалістичної партії Наталії Вітренко.