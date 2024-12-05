Партійне прокляття. НАЗК взялося за Вітренко, Корчинського, Бойка та Ванникову

Антикорупційний орган та суди масово карають голів політичних сил. Оприлюднено список штрафників

Торік парламент відновив обов’язкове подання фінансових звітів партіями. Цю процедуру Рада призупинила у 2020-му, коли на планеті вирувала пандемія коронавірусу. До кінця квітня цього року близько 400 політичних сил, які офіційно зареєстровані в Україні, мали все надолужити і подати до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) усі звіти. Однак сотні партій проігнорували вимоги закону.

Станом на початок зими НАЗК оформило 308 адміністративних протоколів на 143 голів партій за неподання звітів за період з 2020-го по II квартал 2024 року. Далі протоколи перекочували до судів, які штрафують недисциплінованих партфункціонерів.

Стаття 212-21 Кодексу про адміністративні правопорушення («Порушення порядку подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру») передбачає покарання від 5,1 тис. грн до 6,8 тис. грн штрафу.

«НАЗК щоквартально не лише публікує список партій, які не подали вчасно звітність, а й є основним контролюючим органом у цьому процесі. Тому адмінпротоколи – це лише частина їхньої поточної роботи в межах існуючого законодавства. При цьому зрозуміло, що санкції за невчасну подачу звітів мають бути переглянуті. Адже нині очільникам деяких партій легше заплатити штраф, ніж подати звіт і коректно відобразити всі фінансові операції. Ми підтримуємо пропорційність покарання – сума за кожне неподання не може бути однаковою, має зростати в рази», – заявила «Главкому» керівниця руху «Чесно» Віта Думанська, який займається моніторингом діяльності політичних організацій.

«Мертві» партії і не зовсім: кого покарано

У розпорядженні «Главкома» опинився перелік політсил, керівники яких потрапили до «чорного» списку НАЗК. Більшу частину з них можна віднести до категорії «сплячих». Фактично ці партії здебільшого існують на папері, не ведуть активної діяльності у виборчий період, а назви мало про що говорять. Наприклад, оштрафовано керівників партій «Авангард народу», «Власна сила», «Альтернатива», «Всеукраїнське об’єднання городян «Перспектива», «Дух нації», «Життя», «Місто щасливих людей», «Народна сила», «Патріот», «Порядок»…

Серед штрафників є й персони, чиї прізвища на слуху. Керівник Всеукраїнської політичної партії «Братство» Дмитро Корчинський має сплатити 5,1 тис. грн за неподання шести звітів про майно, доходи, витрати організації, починаючи з 2020 року. Шевченківський райсуд столиці ухвалив це рішення за відсутності політика, який був повідомлений належним чином про проведення засідання.

Такий же штраф, як у Корчинського, отримала лідерка нині забороненої в Україні Прогресивної соціалістичної партії, нардепка II-III скликань Наталія Вітренко. Вона проігнорувала надання звітів за 2022-2023 роки.

Трохи призабута, але 20 років надпопулярна «Наша Україна», також потрапила до списку штрафників. До адмінвідповідальності суд притягнув керівницю, колишнього прессекретаря президента Ющенка Ірину Ванникову. За матеріалами справи, очільниця партії не підготувала звітів за 2020-2023 роки і за I квартал 2024 року.

У суді Ірина Ванникова заперечувала, що мала звітувати. За її словами, вона не керує «Нашою Україною» з 2015 року. Її захисниця додала: останні 10 років партія не збирала конференції і не здійснює жодної діяльності. Натомість Феміда не погодилася з цими твердженнями, тицьнувши дані з Єдиного реєстру, де прізвище Ванникової стоїть у графі «керівник «Нашої України».

Що цікаво. НАЗК оформило на Ванникову два протоколи, і вийшло так, до суд двічі її покарав, призначивши загалом 10,2 тис. грн штрафу. Плюс соратниця Ющенка має сплати ще й подвійний судовий збір у розмірі 1,2 тис. грн.

Під подвійним ударом опинився народний депутат VIII скликання і голова партії «Громадський рух «Народний контроль» Дмитро Добродомов. Шевченківський районний суд Києва оштрафував його на 10,2 тис. грн. Феміда розглянула два адмінпротоколи НАЗК щодо політика. Йому виставили претензії за пропуск звітування за період 2021-2023 роки і два квартали 2024 року.

У коментарі «Главкому» екснардеп висловив обурення, адже його політична сила не входить до Верховної Ради, а, отже, не отримує державного фінансування, за використання якого слід звітувати. Більше того Добродомов зазначив, що нині працює на оборонному підприємстві і не займається політичними справами останні три роки.

«У країні – воєнний стан, відповідно, не відбувається жодного політичного життя. У моєї політсили нульові звіти, але їх фізично немає кому подати до НАЗК. З початку повномасштабної війни у партійному офісі не працюють ані бухгалтер, ані юрист. Думаю, не варто пояснювати, з яких причин», – сказав політик.

Голова партії «Громадський рух «Народний контроль» зауважив, що оскаржує рішення суду першої інстанції в апеляції.

Кепські справи й у колеги Добродомова по Верховній Раді VIII скликання Віталія Купрія. Національне агентство з питань запобігання корупції пішло в Ірпінський міський суд, де добивається накладення штрафу на колишнього обранця. Річ утім, що на початку вересня 2022 року Купрій обзавівся маловідомою партією «Свідома нація». Екснардеп перереєстрував її на партію «Рішучі» і, за його словами, спільно з однодумцями почав займатися антикорупційною роботою, зокрема, аналізувати бюджетні витрати.

«Протокол від НАЗК точно не стимулює продовжувати громадсько-політичне життя. Як на мене, у такий спосіб влада намагається тиснути на активних голів партій, щоб ті відмовилися від своїх проєктів. Для розуміння: претензії НАЗК до мене полягають у неподанні партійного звіту за 2021 рік. Я надав їм чіткі пояснення, що у той час не мав жодного стосунку до цієї партії. Також не знаю, яке майно купувало попереднє керівництво. Разом із тим, законодавство побудоване таким чином, що якщо у партійному звіті буде відображено недостовірні відомості, керівника організації можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Що стосується інших періодів звітування, то тут усе справно подано», – заявив Купрій у коментарі «Главкому». Очевидно, пану Купрію доведеться попітніти, щоб довести у суді, що то «гріх» попереднього голови, а не його.

У подібній пастці опинилася голова партії Вадима Ляха і дружина керівника Слов’янської міської військової адміністрації Катерина Вишневська-Лях. Суд оштрафував її на 5,1 тис. грн за те, що вона не подала відомості про партійне майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2021 рік. Адвокат Вишневської-Лях наполягав: з початком великої війни Слов’янськ – під ворожим вогнем. Його клієнтка вимушено виїхала до Балеарських островів (Іспанія), де народила дитину (у декларації за 2023 рік керівник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях вказав, що свідоцтво про народження його доньці Анастасії виписане в Іспанії). Наразі вона перебуває у декретній відпустці в Мукачево на Закарпатті.

Також захисник переконував Феміду, що Катерина Вишневська-Лях отримала права на партію, яка раніше називалася «Владу народу!» у січні 2022 року. Натомість НАЗК виставило претензії за неподаний звіт 2021 року, коли партію очолювала інша людина. Ба більше: складений протокол про адміністративне правопорушення не вручено голові партії Вадима Ляха, а в матеріалах справи відсутні відомості про отримання нею копії цього протоколу. Ці докази, на думку адвоката, свідчать про відсутність складу адміністративного правопорушення.

Однак Слов’янський міськрайонний суд мав іншу позицію: юридична особа (партія) не є суб`єктом вчинення адміністративного правопорушення, суб’єктом може бути лише фізична особа. Суд наголосив, що обов’язок звітуватися виник у Катерини Вишневської-Лях з моменту, коли вона стала головою партії. Відповідно, вона зобов’язана була подати звіт за 2021 рік.

У 2024 році українські суди виписують штрафи у розмірі 5,1 тис. грн головам партій, які проігнорували звітування про майно і доходи своїх політичних проєктів

Завзято НАЗК взялося і за народного депутата, в минулому одного зі стовпів проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя!» Юрія Бойка. Ще влітку 2022 року суди заборонили в Україні партію ОПЗЖ, а Бойко став головою комісії з ліквідації політсили. Як повідомила заступниця керівника управління документообігу та контролю НАЗК Ангеліна Корнієнко у відповіді на запит «Главкома», на Бойка складено протоколи про адміністративні правопорушення за неподання звітів політичної партії. Кінцевого рішення поки не ухвалено, адмінпротоколи перебувають на розгляді у Печерському районному суді Києва.

У бесіді з «Главкомом» керівниця департаменту формування доброчесності політичних фінансів НАЗК Ганна Чорнуцька додала, що на Юрія Бойка буде складено ще один протокол за неподання партійного звіту за 3 кв. 2024 року.

«Якщо партія заборонена судом, але не ліквідована як юридична особа, вона повинна звітувати, як і інші політичні сили. Що стосується ОПЗЖ, то останній звіт був поданий за I квартал 2020 року», – наголосила посадовиця.

«Легендарний» Насіров переграв НАЗК

Вибивається із ряду оштрафованих «мертвих» партій політична сила «Нова» і її лідер Роман Насіров. Це той самий головний податківець країни часів президента Порошенка і герой мемів з картатою ковдрою. Його понад сім років переслідує НАБУ, звинувачуючи у збитках державі на суму 2 млрд грн. У жовтні 2022 року Насіров потрапив до СІЗО з можливістю внесення застави в розмірі 523,2 млн грн. Однак у травні 2024 року (після того, як суди різко зменшили заставу) експодатківнць вийшов на волю всього за 55 млн грн.

Не встиг лідер партії «Нова» оговтатися після СІЗО, як НАЗК потягнуло його до суду. Як з’ясувалося, Насіров проігнорував подачу звітів своєї організації за ІІ-IV квартали 2021 року, 2022-2023 роки і І квартал 2024 року. За це колишньому податківцю загрожував штраф до 6,8 тис. грн. У суді захисник налягав на закритті справи, оскільки Насіров у період деклараційної кампанії просидів у Київському слідчому ізоляторі. А це, мовляв, спростовує його вину.

«Перебуваючи під вартою в умовах слідчого ізолятора з 31 жовтня 2022 року по 24 травня 2024 року, (Роман Насіров – «Главком») не мав об’єктивної можливості подати звіт політичної партії шляхом його заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції та підписати шляхом накладання на нього кваліфікованого електронного підпису», – вважає суд і відмовився карати голову партії «Нова».

Головам партій блокуватимуться рахунки?

У Нацагентстві з питань запобігання корупції визнають: штрафи, які застосовуються до керівників партій мають, скоріше, репутаційний ефект. Щоправда, у разі невиконання рішення суду добровільно, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби.

«Ідеться про примусове стягнення штрафу у подвійному розмірі і накладення арешту на грошові кошти до моменту виконання рішення суду», – пояснила Ганна Чорнуцька.

За її словами, наразі вже є перший прецедент. Цього року суд оштрафував на 5,1 тис. грн керівника партії «Соціально-політичний союз «Інтелектуальна ініціатива» Олексія Міхальова за неподачу партійних звітів за 2, 3, 4 кв. 2020 року. Останній не виконав рішення суду протягом встановлених 15 днів, у зв’язку з чим НАЗК ініціювало відкриття виконавчого провадження. Зрештою, з Олексія Міхальова примусово було стягнуто 10,2 тис. грн штрафу (подвійний розмір) до бюджету.

Віталій Тараненко, «Главком»