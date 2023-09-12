«Все лучшее – детям!». Як сини Петра Симоненка ховають майно Компартії від держави

Близько 150 об’єктів нерухомості, якими володіла КПУ, завчасно були переписані на близьке оточення лідера комуністів

Улітку 2022 року Феміда поставила остаточну крапку у судовій «санта-барбарі» довжиною у вісім років: Комуністичну партію України нарешті було заборонено. Усі активи та майно цієї політичної сили підлягають вилученню у власність держави. Однак з цього місця розпочинається нова захоплива історія...

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними Міністерства юстиції, близько 150 об’єктів нерухомості (адміністративні будівлі, житлові будинки, квартири, земельні ділянки), якими володіла КПУ, завчасно були переписані на близьке оточення лідера комуністів Петра Симоненка. Це відбулося протягом 2014-2016 років. І тепер, щоб дотягнутися до майна комуністів, Мін’юст через суди ініціював масові арешти. За підрахунками «Главкома», у серпні-вересні 2023 року накладено арешти на понад 90 об’єктів нерухомості, відчужених Компартією. Половиною арештованого майна (39 об’єктів) володіє Благодійний фонд сприяння соціально незахищеним верствам населення.

Хороми КПУ у столиці – під арешт

Окрім самої назви, фонд сприяння соціально незахищеним верствам населення мало що пов’язує зі знедоленими людьми. Фокус в тому, що цією організацією керує… старший син головного комуніста України Петра Симоненка Андрій. Засновником Фонду виступає столичне ТОВ «Науково комерційна фірма «Контур», яке належить уже згаданому Андрію Симоненку та його молодшому брату Костянтину Симоненку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Аналітики руху «Чесно» підтвердили: фонд синів лідера КПУ діє на папері. Проте восени 2019 року благодійна організація одержала солідний дарунок. Компартія переказала їй 2,5 млн грн. Ймовірно, так комуністи вивели зі свого рахунку гроші, які не знадобилися їй на виборчу кампанію, припустили експерти. Адже Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати партійний список КПУ на позачергових виборах народних депутатів, що відбулися влітку 2019 року.

Суди чітко зафіксували зв’язки Благодійного фонду сприяння соціально незахищеним верствам населення з сім’єю лідера комуністів Петра Симоненка дані з судового реєстру

Крім цього, Благодійний фонд сприяння соціально незахищеним верствам населення поповнився низкою нерухомості, яким володіла КПУ. Відчуження припало на 2015-2016 роки. Географія майна дуже строката: Рівненська, Одеська, Житомирська, Полтавська, Дніпропетровська, Черкаська області. Найбільше активів шляхом укладення договорів дарування КПУ переписала на Фонд у Чернігівській області. Здебільшого, це одно- і двокімнатні квартири.

За підрахунками «Главкома», у серпні-вересні 2023 року накладено арешти на понад 90 об’єктів нерухомості, відчужених Компартією. Половиною арештованого майна (39 об’єктів) володіє Благодійний фонд сприяння соціально незахищеним верствам населення

(для перегляду – натисніть на документ)

Із цінних активів у руках благодійного фонду синів Симоненка зосередилося 1163 «квадратів» на київській вулиці Борисоглібська, 7. Саме тут прописаний головний офіс комуністів. У листопаді 2014 року (тобто через кілька місяців після позову Мін’юсту про заборону Компартії) партія Симоненка подарувала фонду його синів нежитловий будинок площею 226,8 кв. м, адміністративний будинок площею 143,9 кв. м, нежитлові приміщення загальною площею 377,5 кв. м і нежитлове адмінприміщення площею 415,4 кв. м на вулиці Борисоглібська, 7А, 7Б, 7В.

Спочатку Господарський суд Києва став на захист Благодійного фонду сприяння соціально незахищеним верствам населення. Суддя Світлана Чебикіна відмовилася арештовувати перераховану нерухомість через відсутність доказів з боку Міністерства юстиції. Мовляв, Мін’юст лише припустив ризик того, що Благодійний фонд може відчужити спірне майно.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Через тиждень міністерство юстиції повторно пішло до госпсуду. І – овва! Суддя Наталія Плотницька арештувала нерухоме майно на Борисоглібській, оскільки «існує велика ймовірність вчинення дій, пов’язаних із відчуженням спірного майна, що призведе до порушення прав та інтересів держави та невідворотних наслідків у вигляді втрат державного бюджету».

У руках благодійного фонду синів Симоненка зосередилося 1163 «квадратів» на київській вулиці Борисоглібська, 7. Саме тут прописаний головний офіс комуністів

(для перегляду – натисніть на документ)

(для перегляду – натисніть на документ)

Активи – вірним «ленінцям»

Велику частину майна Компартії розподілено також між комуністами, котрі обиралися народними депутатами та входили до керівних органів політсили. Схема тут аналогічна з тим, як виводилися активи до Фонду синів Симоненка. Наприклад, у Миколаєві зареєстровано благодійний фонд «Захист труда». Його багаторічним керівником та засновником є народний депутат чотирьох скликань Верховної ради, у тому числі від КПУ Володимир Матвєєв. Компартія подарувала фонду Матвєєва нерухомості на понад 2 тис. кв. м у Миколаївській області, яке нині арештовано.

Громадська організація «Громадянська перспектива», створена у серпні 2014-го, вже у 2015 році отримала від КПУ в подарунок три нежитлових приміщення загальною площею 240 кв. м у Кіровоградській області. Головою правління і керівницею Фонду записано Вікторію Дем’янчук (Комнацьку). Це народна депутатка VI скликання від КПУ. А ще один із активних донорів Компартії. За даними руху «Чесно», у 2016-2019 роках Дем’янчук задонатила 185 тис. грн на рахунок КПУ.

Благодійний фонд «Відродження Хмельниччини» також є зберігачем майна КПУ. У 2015-2016 роках комуністи подарували фонду ряд об’єктів, серед яких нерухомість у Славуті та Хмельницькому загальною площею 721 квадрат, яка опинилася під арештом після звернення Мін’юсту до судів. До 10 квітня 2023 року благодійний фонд належав екснардепу від Компартії і керівнику Хмельницького обласного осередку КПУ Ігорю Корнійчуку.

КПУ також «вішала» своє майно безпосередньо на членів партії. Наразі Мін’юст судиться з цивільними особами з Херсонщини, Сумщини, Закарпаття, яким «впали на голову» активи партії Симоненка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Евакуація Симоненка

Що стосується самого керманича «червоних» Петра Симоненка, то нині він перебуває за межами України. На початку серпня 2023-го Служба безпеки заочно повідомила про підозру головному комуністу за ч. 3 ст. 109 Кримінального кодексу (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу) і ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування збройної агресії РФ проти України).

Окрім кримінальної історії, є цікавий епізод, пов’язаний з евакуацією Симоненка. Як стверджують правоохоронці, на початку березня 2022 року під час окупації Київщини очільник КПУ звернувся до вищого військово-політичного керівництва РФ з проханням вивезти його з України. До селища Березівка Макарівського району, де мешкав Симоненко, було відряджено загін російського спецназу. Згодом окупаційний спецпідрозділ здійснив «супровід» Петра Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію Білорусі. Так лідер КПУ опинився ближче до тих, чию політику роками «впаював» пересічним українцям.

Після втечі Симоненка у мережі з’явилися світлини його особняка. Пафосний маєток вражає: приватне озеро, соснові насадження і, власне, двоповерховий будинок з терасою. Та примадонна української естради Ірина Білик – по сусідству. До речі, її маєток на відміну від Симоненкового був захоплений окупантами і сплюндрований.

фото з відкритих джерел

У холі між другим та першим поверхами будинку «головного захисника прав трудящих» звисає величезних розмірів кришталева люстра.

Комуніст живе, як капіталіст. Такий вигляд має маєток лідера КПУ Петра Симоненка фото з відкритих джерел

Також під час обшуків було знайдено радянську «будьонівку» та прапори Компартії: один висів на стіні, інший лежав на підлозі.

Іще дещиця сімейних подробиць. Петро Симоненко – був двічі у шлюбі. Від першого народилося двоє синів: Андрій та Костянтин – ті самі, на які мають стосунок до благодійного фонду, що оберігає майно Компартії.

Другий раз комуніст Симоненко одружився у 2009 році з журналісткою Оксаною Ващенко. У них народилося двоє синів і донька.

Віталій Тараненко, «Главком»