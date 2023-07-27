Нардеп Ігор Кривошеєв виходить із партії «Слуга народу»

Причиною такого рішення чиновник назвав відверто погану кадрову політику партії

Закарпатський народний депутат Ігор Кривошеєв написав заяву про вихід із політичної партії «Слуга народу». Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

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«Офіційно я подав дві заяви, голові політичної ради партії «Слуга народу» Давиду Арахамії, про вихід з політичної ради партії, та голові партії «Слуга народу» Олені Шуляк про вихід з партії «Слуга народу», – заявив Кривошеєв.

Він зазначив, що це рішення назрівало давно, а його причиною послугувала кадрова політика партії.

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«Мабуть, усім відомо про скандали з нардепами Арістовим і Тищенком. Та певно, мало кому відомо, що ці двоє мали картбланш на прийняття політичних рішень по Закарпатській області», – пояснив нардеп.

За його словами, скандали з названими двома нардепами стали можливими через кадрову політику партії, яка, на переконання Кривошеєва, є системною проблемою.

Також чиновник виступив проти нардепа Данила Гетманцева, рішення якого у сферах економіки та обороноздатності він назвав деструктивними.

Водночас Кривошеєв наголосив, що не йде проти президента Володимира Зеленського, але з партійною кадровою політикою «все відверто погано».

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На заяву нардепа у коментарях під його дописом відреагували голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та нардепка від цієї ж партії Мар'яна Безугла.

«Я вважаю треба таке ж саме відео про вихід з фракції, треба бути сміливим до кінця», – написав Арахамія, на що Кривошеєв відповів: «Хочу дочекатись виходу з фракції численного батальйону «Ужгород», який в березні 22-го мав проблеми з добиранням в Київ на роботу. Це якщо ми про сміливість».

фото: скриншот

Нагадаємо, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп партії «Слуга Народу» Юрій Арістов у середині липня був помічений на Мальдівах. Згодом Юрій Арістов написав заяву про складання мандату.

27 липня Верховна Рада позбавила Арістова депутатських повноважень, а Служба безпеки і ДБР зібрали на нього доказову базу.

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Як відомо, Миколу Тищенка виключено з партії «Слуга народу» після того, як він виїхав у Таїланд нібито для зустрічі з «представниками української громади».