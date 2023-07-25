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Скандал із Мальдівами. «Слуга» Арістов складає мандат

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Скандал із Мальдівами. «Слуга» Арістов складає мандат
Юрій Арістов у середині липня був помічений на Мальдівах
фото з відкритих джерел

Заява Юрія Арістова буде розглянута на найближчому пленарному засіданні Ради

25 липня заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп партії «Слуга Народу» Юрій Арістов написав заяву про складання мандату. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«До Верховної Ради України надійшла заява від народного депутата України Арістова Ю.Ю. про складання повноважень народного депутата України. Заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні», – повідомив Стефанчук.

Депутат Юрій Арістов складає мандат
Депутат Юрій Арістов складає мандат
скріншот

Нагадаємо, що заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп партії «Слуга Народу» Юрій Арістов у середині липня був помічений на Мальдівах. Нардепа помітили у п’ятизірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що розташований на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви. Працівники курорту підтвердили, що Арістов справді був їхнім гостем, але уже виселився. Вартість проживання на двох за одну ніч у цьому мальдівському готелі, відповідно до цін на сервісі Booking.com, варіюється від 100 тис. грн за віллу на пляжі з басейном і двоспальним ліжком та до 323 тис. грн за віллу з двома спальнями та басейном. Також у готелі є позиція за понад мільйон гривень за одну ніч – з трьома спальними кімнатами, басейнами та доступом до пляжу. У якій саме віллі відпочивав народний депутат з України – невідомо.

У листопаді 2022 року ДБР проводило обшуки у голови комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрія Арістова.

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Теги: депутат партія Слуга народу

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