«Слуга народу» Арістов на Мальдівах: реакція фракції

Юрія Арістова в середині липня помітили на Мальдівах

В разі підтвердження інформації ЗМІ, Арахамія вимагатиме негайного виключення Арістова з комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки

Голова депутатської фракції «Слуги народу» Давид Арахамія ініціював негайне призупинення членства народного депутата Юрія Арістова у фракції. Про це він написав у Telegram.

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Арахамія хоче призупинити членства народного депутата Юрія Арістова у фракції фото: скріншот з соцмереж

«Щодо ситуації з Арістовим. Ініціюю питання негайного призупинення членства у фракції, запитую всі документи щодо відряджень і перевіряємо всю інформацію», – написав Арахамія.

Водночас Арахамія наголосив, що в разі підтвердження оприлюдненої у ЗМІ інформації вимагатиме негайного виключення Арістова з комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, заступником голови якого той є, і складання ним депутатського мандата.

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Нагадаємо, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп партії «Слуга Народу» Юрій Арістов в середині липня був помічений на Мальдівах.

До слова, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія пропонує внести до закону про держслужбу норму, яка б забороняла членам родин чиновників виїжджати за кордон у період війни.