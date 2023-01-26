Тищенко вже втратив посаду. «Слуги» ухвалили рішення
Засідання фракції відбудеться найближчим часом
Речниця партії «Слуга Народу» Юлія Палійчук повідомила, що Миколу Тищенка звільнено з посади заступника голови фракції «Слуга Народу». Засідання фракції відбудеться найближчим часом.
«Бачу, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни. Тому готуємо ряд кадрових рішень:
1. Звільнення Миколи Тищенка з посади заступника голови фракції «Слуга Народу».
2. Скликаємо термінове засідання, щоб виключити його зі складу нашої фракції
3. Звертаюся до Олени Шуляк з проханням виключити його з партії «Слуга Народу»», - повідомив голова фракції Давид Арахамія.
Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко зараз перебуває у Таїланді. Про це стало відомо з розповсюдженої посольством України в Таїланді інформації. Зокрема в посольстві анонсували зустріч з народним депутатом 27 січня.
Також народний депутат від «Слуги народу» Богдан Яременко запропонував вигнати Тищенка з партії.
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