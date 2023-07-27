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Верховна Рада позбавила Арістова депутатських повноважень

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Верховна Рада позбавила Арістова депутатських повноважень
«Слугу» Арістова журналісти застукали на Мальдівах
фото з відкритих джерел

Рішення підтримали 320 народних обранців

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні проголосувала за припинення  депутатських повноважень нардепа Юрія Арістова. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Відповідне рішення підтримали 320 народних обранців. 

«Рада достроково позбавила депутатських повноважень Арістова», - написав Гончаренко.

Верховна Рада позбавила Арістова депутатських повноважень фото 1

Як повідомлялося, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп партії «Слуга Народу» Юрій Арістов у середині липня був помічений на Мальдівах.  Згодом Юрій Арістов написав заяву про складання мандату.

26 липня до Верховної Ради було внесено проєкт постанови про дострокове припинення депутатських повноважень народного депутата України Юрія Арістова.

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Теги: Верховна Рада депутат Олексій Гончаренко

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