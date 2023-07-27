Верховна Рада позбавила Арістова депутатських повноважень

Рішення підтримали 320 народних обранців

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні проголосувала за припинення депутатських повноважень нардепа Юрія Арістова. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Відповідне рішення підтримали 320 народних обранців.

«Рада достроково позбавила депутатських повноважень Арістова», - написав Гончаренко.

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Як повідомлялося, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп партії «Слуга Народу» Юрій Арістов у середині липня був помічений на Мальдівах. Згодом Юрій Арістов написав заяву про складання мандату.

26 липня до Верховної Ради було внесено проєкт постанови про дострокове припинення депутатських повноважень народного депутата України Юрія Арістова.