Нардеп Арістов, який відпочивав на Мальдівах під час війни, отримав підозру

Юрій Арістов дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медичних закладів міста Києва, проте сам відпочивав на Мальдівах

Для нелегального виїзду за межі України Юрій Арістов вніс неправдиві відомості до офіційних документів

Служба безпеки і ДБР зібрали доказову базу на чинного народного депутата України Юрія Арістова, який попри заборону для посадовців на виїзд за кордон під час війни, поїхав відпочивати на острови в Індійському океані. Про це повідомляє СБУ.

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Встановлено, що у середині липня цього року депутат перебував в одному з готелів острова Ітхаафуші на Мальдівах.

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Для нелегального виїзду за межі України він вніс неправдиві відомості до офіційних документів для виїзду за кордон. Зокрема щодо терміну, мети та країни «службового відрядження» народного обранця.

За даними слідства, у липні цього року депутат з робочим візитом виїхав на три дні до сусідньої європейської країни. Там він 10 липня дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медзакладів Києва до 19 липня 2023 року включно. При цьому до електронної системи охорони здоров’я було внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався.

Також з’ясовано, що депутат разом з сім’єю – жінкою та дітьми – до 22 липня перебував на території Мальдівської Республіки, у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives. Під час обшуків у помешканні депутата СБУ виявила закордонний паспорт народного обранця, у якому містяться відмітки про виїзд на Мальдіви.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Комплексні заходи проводили співробітники Служби безпеки спільно з ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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Як повідомлялося, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп партії «Слуга Народу» Юрій Арістов у середині липня був помічений на Мальдівах. Згодом Юрій Арістов написав заяву про складання мандату.

27 липня Верховна Рада позбавила Арістова депутатських повноважень.