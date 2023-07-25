«Слугу» Арістова журналісти застукали на Мальдівах

Вартість проживання на двох за одну ніч у мальдівському готелі, відповідно до цін на сервісі Booking.com, варіюється від 100 тис. грн за віллу на пляжі з басейном

Нардепа помітили у п’ятизірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що розташований на приватному острові Ітхаафуш

«Слугу» Арістова журналісти застукали на відпочинку на Мальдівах

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Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп партії «Слуга Народу» Юрій Арістов в середині липня був помічений на Мальдівах. Про це повідомляє «Слідство.Інфо» з посиланням на джерела

Нардепа помітили у п’ятизірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що розташований на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви.

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Журналісти видання зателефонували за номером мальдівського готелю, вказаним на його сайті.

Працівники курорту підтвердили, що Арістов справді був їхнім гостем, але уже виселився.

ЗМІ наводить діалог з ресепшеном готелю

Журналісти: «За нашою інформацією, Юрій Арістов зареєструвався у вашому готелі. Можливо, він був вашим гостем минулого тижня?»

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Адміністрація готелю: На даний момент він не у готелі.

Ж.: Можливо, ви можете перевірити, що він виїхав з готелю?

A: Так, вони виїхали.

За даними сайту резорту, Waldorf Astoria Maldives – п’ятизірковий курорт, розташований «серед білих пісків та кришталево блакитних вод» на найбільшому острові Мальдів. Курорт нараховує 119 вілл для «унікального та незабутнього відпочинку».

Вартість проживання на двох за одну ніч у цьому мальдівському готелі, відповідно до цін на сервісі Booking.com, варіюється від 100 тис. грн за віллу на пляжі з басейном і двоспальним ліжком та до 323 тис. грн за віллу з двома спальнями та басейном. Також у готелі є позиція за понад мільйон гривень за одну ніч — з трьома спальними кімнатами, басейнами та доступом до пляжу. У якій саме віллі відпочивав народний депутат з України – невідомо.

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Після того, як журналістам підтвердили перебування політика у Waldorf Astoria Maldives, вони зателефонували до нього особисто. Але Арістов не підняв слухавку.

Натомість представникам ЗМІ зателефонувала його прессекретарка Оксана Омельченко (так жінка підписана в одному з месенджерів), яка не змогла відповісти на запитання журналістів про те, де ж зараз перебуває її керівник — в Україні чи ще на Мальдівах – і попросила надіслати журналістський запит.

Попри обіцянку відповісти на запит за кілька годин, і помічниця, і сам депутат проігнорували подальші спроби журналістів «Слідства.Інфо» отримати відповіді на надіслані питання. Зокрема, на яких засадах 48-річний депутат перетнув український кордон та чи робочою була його поїздка на Мальдіви.

Журналісти також зв’язалися з дружиною нардепа Мариною Арістовою. Жінка сказала, що Арістов був у Вільнюсі, а також додала, що «у неї своє особисте життя, а у чоловіка — своє».

Нагадаємо, у листопаді ДБР проводило обшуки у голови комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрія Арістова.