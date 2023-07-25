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«Слугу» Арістова журналісти застукали на Мальдівах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Слугу» Арістова журналісти застукали на Мальдівах
Вартість проживання на двох за одну ніч у мальдівському готелі, відповідно до цін на сервісі Booking.com, варіюється від 100 тис. грн за віллу на пляжі з басейном
фото ілюстративне

Нардепа помітили у п’ятизірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що розташований на приватному острові Ітхаафуш

«Слугу» Арістова журналісти застукали на відпочинку на Мальдівах

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп партії «Слуга Народу» Юрій Арістов в середині липня був помічений на Мальдівах. Про це повідомляє «Слідство.Інфо» з посиланням на джерела

Нардепа помітили у п’ятизірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що розташований на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви.

Журналісти видання зателефонували за номером мальдівського готелю, вказаним на його сайті.

Працівники курорту підтвердили, що Арістов справді був їхнім гостем, але уже виселився.

ЗМІ наводить діалог з ресепшеном готелю

Журналісти: «За нашою інформацією, Юрій Арістов зареєструвався у вашому готелі. Можливо, він був вашим гостем минулого тижня?»

Адміністрація готелю: На даний момент він не у готелі.

Ж.: Можливо, ви можете перевірити, що він виїхав з готелю?

A: Так, вони виїхали.

За даними сайту резорту, Waldorf Astoria Maldives – п’ятизірковий курорт, розташований «серед білих пісків та кришталево блакитних вод» на найбільшому острові Мальдів. Курорт нараховує 119 вілл для «унікального та незабутнього відпочинку».

Вартість проживання на двох за одну ніч у цьому мальдівському готелі, відповідно до цін на сервісі Booking.com, варіюється від 100 тис. грн за віллу на пляжі з басейном і двоспальним ліжком та до 323 тис. грн за віллу з двома спальнями та басейном. Також у готелі є позиція за понад мільйон гривень за одну ніч — з трьома спальними кімнатами, басейнами та доступом до пляжу. У якій саме віллі відпочивав народний депутат з України – невідомо.

Після того, як журналістам підтвердили перебування політика у Waldorf Astoria Maldives, вони зателефонували до нього особисто. Але Арістов не підняв слухавку.

Натомість представникам ЗМІ зателефонувала його прессекретарка Оксана Омельченко (так жінка підписана в одному з месенджерів), яка не змогла відповісти на запитання журналістів про те, де ж зараз перебуває її керівник — в Україні чи ще на Мальдівах – і попросила надіслати журналістський запит.

Попри обіцянку відповісти на запит за кілька годин, і помічниця, і сам депутат проігнорували подальші спроби журналістів «Слідства.Інфо» отримати відповіді на надіслані питання. Зокрема, на яких засадах 48-річний депутат перетнув український кордон та чи робочою була його поїздка на Мальдіви.

Журналісти також зв’язалися з дружиною нардепа Мариною Арістовою. Жінка сказала, що Арістов був у Вільнюсі, а також додала, що «у неї своє особисте життя, а у чоловіка — своє».

Нагадаємо, у листопаді ДБР проводило обшуки у голови комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрія Арістова.

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Теги: депутат пляжі політика слідство партія Слуга народу кордон

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