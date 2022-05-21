  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Нардеп: правоохоронна система була не готова до такої кількості воєнних злочинів

    За фактами військових злочинів, вчинених окупантами в Україні, вже порушено понад дев&rsquo;ять тисяч кримінальних справ - Нардеп: правоохоронна система була не готова до такої кількості воєнних злочинів
    За фактами військових злочинів, вчинених окупантами в Україні, вже порушено понад дев’ять тисяч кримінальних справ
    фото з відкритих джерел

    Сергій Іонушас пояснив, що правоохоронна система України не очікувала такої кількості воєнних злочинів РФ, але влада зробила все можливе, аби їх розслідували швидко та ефективно

    Українська правоохоронна система не очікувала такої кількості воєнних злочинів з боку Росії, які відбулися за невеликий проміжок часу. Водночас українська влада зробила усе, аби силовики мали можливість діяти оперативно та ефективно. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

    На запитання, як зараз документуються злочини окупантів і які вироки російським військовим можна вже винести на національному рівні, нардеп зазначив, що нині найбільш суттєвим викликом для правоохоронної системи та слідчих була саме фіксація та документування кожного інциденту. Тому що деякі слідчі дії неможливо буде проводити потім.

    «Але такої кількості злочинів, які відбулися за невеликий проміжок часу, наша правоохоронна система просто не очікувала. У деяких випадках, наприклад, у нічний час, слідчі дії неможливо проводити у тому числі з урахуванням комендантської години», – сказав він.

    Іонушас додав, що з приводу фіксації злочинів, з точки зору чинного законодавства, Верховна Рада проголосувала за останні місяці за багато змін до Кримінально-процесуального кодексу, аби надати можливість і генпрокурору, і керівникам органів досудового розслідування діяти оперативно та ефективно, надавши їм багато необхідних повноважень.

    «Відповідно до закону, який вже набув чинності, встановлюються певні правила, аби за певних умов представники Нацполіції працювали разом зі слідчими СБУ й оперативними працівниками інших відомств», – пояснив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки справ Україна порушила проти російських військових злочинців.

    Також розвідка оприлюднила імена окупантів, які вчиняють звірства під Маріуполем і Запоріжжям.

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти Верховна Рада СБУ війна військові розслідування Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нардеп: правоохоронна система була не готова до такої кількості воєнних злочинів