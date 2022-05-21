Нардеп: правоохоронна система була не готова до такої кількості воєнних злочинів

За фактами військових злочинів, вчинених окупантами в Україні, вже порушено понад дев’ять тисяч кримінальних справ

За фактами військових злочинів, вчинених окупантами в Україні, вже порушено понад дев’ять тисяч кримінальних справ

Сергій Іонушас пояснив, що правоохоронна система України не очікувала такої кількості воєнних злочинів РФ, але влада зробила все можливе, аби їх розслідували швидко та ефективно

Українська правоохоронна система не очікувала такої кількості воєнних злочинів з боку Росії, які відбулися за невеликий проміжок часу. Водночас українська влада зробила усе, аби силовики мали можливість діяти оперативно та ефективно. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

На запитання, як зараз документуються злочини окупантів і які вироки російським військовим можна вже винести на національному рівні, нардеп зазначив, що нині найбільш суттєвим викликом для правоохоронної системи та слідчих була саме фіксація та документування кожного інциденту. Тому що деякі слідчі дії неможливо буде проводити потім.

«Але такої кількості злочинів, які відбулися за невеликий проміжок часу, наша правоохоронна система просто не очікувала. У деяких випадках, наприклад, у нічний час, слідчі дії неможливо проводити у тому числі з урахуванням комендантської години», – сказав він.

Іонушас додав, що з приводу фіксації злочинів, з точки зору чинного законодавства, Верховна Рада проголосувала за останні місяці за багато змін до Кримінально-процесуального кодексу, аби надати можливість і генпрокурору, і керівникам органів досудового розслідування діяти оперативно та ефективно, надавши їм багато необхідних повноважень.

«Відповідно до закону, який вже набув чинності, встановлюються певні правила, аби за певних умов представники Нацполіції працювали разом зі слідчими СБУ й оперативними працівниками інших відомств», – пояснив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки справ Україна порушила проти російських військових злочинців.

Також розвідка оприлюднила імена окупантів, які вчиняють звірства під Маріуполем і Запоріжжям.