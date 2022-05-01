Звірства росіян в Україні: дитину разом з міною прив’язали до тіла мертвої матері

Коли розмотували дитину від мертвої матері, то міна здетонувала

В одному зі звільнених українських міст окупанти вбили молоду матір, а дитину разом з міною примотали до неї скотчем. Про черговий шокуючий випадок у Facebook повідомив шеф-редактор видання «Главком» Віктор Шлінчак, посилаючись на міністра оборони України Олексія Резнікова.

«Я думав, що після жахливих історій з Бучі і Маріуполя мене вже важко здивувати дикунськими методами путінського війська. Але сьогодні на зустрічі міністр оборони Олексій Резніков розказав просто неймовірно жахливу історію одного звільненого міста. Де рашисти вбили молоду матір, а живу дитину примотали до неї та прикріпили між дитиною і трупом міну. Коли розмотували, міна здетонувала», – написав Шлінчак.

Він назвав виродками російських солдатів, які вчинили цей звірський злочин.

«Просто виродки, інших слів бракує… Як таке в принципі можливо у 21-му столітті?», – резюмував шеф-редактор видання «Главком».

Нагадаємо, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що планує знову відвідати Україну у межах розслідування воєнних злочинів Росії.

Крім цього, в інтерв’ю «Главкому» кандидат юридичних наук Микола Гнатовський, суддя Європейського суду з прав людини від України, який у минулому очолював Комітет Ради Європи з питань запобігання катуванням, заявив: нинішня фаза агресії РФ нарешті підштовхнула Міжнародний кримінальний суд перейти до стадії офіційного розслідування злочинів, які було скоєно з 2014 року. Це дуже важлива стадія, бо вона переходить у конкретні звинувачення конкретних людей із подальшим арештом.

«Ще 42 держави звернулися до Міжнародного кримінального суду із вимогою розслідувати злочини, що зараз вчиняються Росією на території України. Тож суд, якщо він буде наразі ефективним в Україні, має шанс, так би мовити, виправдатися за всі свої відносні невдачі попередніх двадцяти років», – пояснив Гнатовський.