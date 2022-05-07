Рашисти вбивають жінок на очах у дітей: СБУ перехопила розмову окупанта

СБУ перехопила розмову окупанта, у якій той зізнається, що російські військові вбивають українських матерів на очах у дітей

Поки російська пропаганда намагається переконати, що загарбники не чинять жодних військових злочинів, ті в телефонних розмовах хизуються своїми звірствами. Окупанти навіть вбивають українських матерів на очах у дітей. Про це йдеться у новій перехопленій розмові Служби безпеки України.

«Шла мать с двумя детьми… Ну и че, наши вальнули ее при детях. Завалили…» – розказує російський командир гаубичної батареї.

У відповідь його дружина не знайшла нічого кращого, ніж виправдати цей злочин: «Конечно, она считается… тоже враг».

«Тобто в промитих мізках росіян кожен громадянин нашої держави заслуговує на смерть лише тому, що він чи вона – українці. При цьому дивуються, що «местное население озлоблено». Їм не зрозуміти, що усі ми – не «население», а захисники своєї Батьківщини. Тому – переможемо!» – прокоментували почуте в СБУ.

Нагадаємо, що СБУ регулярно перехоплює розмови рашистів, у яких ті хизуються своїми звірствами. Так, нещодавно в одній з розмов окупант розповідав своїй матері подробиці тортур, до яких вдаються російські військові щодо українських полонених. Найгірше те, що мати схвально реагує на розповіді сина та стверджує, що «українці не люди» і що вона сама б «кайфонула» в подібній ситуації.



