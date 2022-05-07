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    Події в Україні

    Рашисти вбивають жінок на очах у дітей: СБУ перехопила розмову окупанта

    Окупанти телефонують своїм дружинам та матерям й розповідають про свої страшні вчинки щодо українців - Рашисти вбивають жінок на очах у дітей: СБУ перехопила розмову окупанта
    Окупанти телефонують своїм дружинам та матерям й розповідають про свої страшні вчинки щодо українців
    фото з відкритих джерел

    СБУ перехопила розмову окупанта, у якій той зізнається, що російські військові вбивають українських матерів на очах у дітей

    Поки російська пропаганда намагається переконати, що загарбники не чинять жодних військових злочинів, ті в телефонних розмовах хизуються своїми звірствами. Окупанти навіть вбивають українських матерів на очах у дітей. Про це йдеться у новій перехопленій розмові Служби безпеки України.

    «Шла мать с двумя детьми… Ну и че, наши вальнули ее при детях. Завалили…» – розказує російський командир гаубичної батареї.

    У відповідь його дружина не знайшла нічого кращого, ніж виправдати цей злочин: «Конечно, она считается… тоже враг».

    «Тобто в промитих мізках росіян кожен громадянин нашої держави заслуговує на смерть лише тому, що він чи вона – українці. При цьому дивуються, що «местное население озлоблено». Їм не зрозуміти, що усі ми – не «население», а захисники своєї Батьківщини. Тому – переможемо!» – прокоментували почуте в СБУ.

    Нагадаємо, що СБУ регулярно перехоплює розмови рашистів, у яких ті хизуються своїми звірствами. Так, нещодавно в одній з розмов окупант розповідав своїй матері подробиці тортур, до яких вдаються російські військові щодо українських полонених. Найгірше те, що мати схвально реагує на розповіді сина та стверджує, що «українці не люди» і що вона сама б «кайфонула» в подібній ситуації.

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    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти вбивають жінок на очах у дітей: СБУ перехопила розмову окупанта