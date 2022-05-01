Генпрокурор розповіла, скільки справ порушено проти російських військових злочинців

Злочинців притягуватимуть до суду очно і заочно

За фактами військових злочинів, вчинених окупантами в Україні вже порушено понад дев’ять тисяч кримінальних справ. Про це в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, підкресливши, що процес притягнення злочинців до відповідальності уже почався.

«На сьогодні у нас уже 9 тисяч 158 проваджень, які пов’язані з воєнними злочинами. Кожного дня у нас є підстави порушувати все нові й нові справи – загибель цивільних, бомбардування, депортація наших людей, дітей на окуповані території або території держави-агресора», - сказала Венедіктова.

Вона зазначила, що вже розпочався процес притягнення до відповідальності та ідентифіковані конкретні військові злочинці армії агрессора.

«У звільнених від окупації Київській, Сумській, Чернігівській областях ми вже починаємо процес притягнення до відповідальності, у нас уже ідентифіковані конкретні військові злочинці. По Київщині – це 15 осіб, яких ми притягаємо за катування, зґвалтування, мародерство. Почали також притягнення до відповідальності за захоплення ЧАЕС», - розповіла Венедіктова.

Крім того, за її словами, в Україні складено список уже з понад 600 прізвищ російських військових злочинців вищого рівня.

«620 підозрюваних «топ-левел» – військові, політики, пропагандисти, всі ці патрушеви, медведєви, наришкіни, бортнікови – всі вони знаходяться в рф, але це не означає, що ми не притягатимемо їх до відповідальності в заочний спосіб. Будемо, ми це вже робимо!», - наголосила Венедіктова.

Очільниця Генпрокуратури нагадала, що є два шляхи притягнення до відповідальності воєнних злочинців – очний і заочний. Але ніхто не уникне відповідальності, запевнила Венедіктова.

«Коли вони фізично тут перебувають і вони військовополонені, а в нас є всі докази, що вони не просто учасники військових подій, а є військовими злочинцями, бо конкретно вони вбивали чи гвалтували цивільних - тоді це розглядатиметься в українському суді. Якщо ці люди продовжують десь воювати чи, можливо, вже вбиті або повернулися на ротацію до РФ – це не означає, що ми їх не притягатимемо до відповідальності заочно», - пояснила вона.

Нагадаємо, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що планує знову відвідати Україну у межах розслідування воєнних злочинів Росії.

Крім цього, в інтерв’ю «Главкому» кандидат юридичних наук Микола Гнатовський, суддя Європейського суду з прав людини від України, який у минулому очолював Комітет Ради Європи з питань запобігання катуванням, заявив: нинішня фаза агресії РФ нарешті підштовхнула Міжнародний кримінальний суд перейти до стадії офіційного розслідування злочинів, які було скоєно з 2014 року. Це дуже важлива стадія, бо вона переходить у конкретні звинувачення конкретних людей із подальшим арештом.

«Ще 42 держави звернулися до Міжнародного кримінального суду із вимогою розслідувати злочини, що зараз вчиняються Росією на території України. Тож суд, якщо він буде наразі ефективним в Україні, має шанс, так би мовити, виправдатися за всі свої відносні невдачі попередніх двадцяти років», – пояснив Гнатовський.