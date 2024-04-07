Нардеп спрогнозував, коли вступить у дію закон про мобілізацію

Якщо не станеться форс-мажор, мобілізаційний законопроєкт буде винесено на наступне засідання Ради

Законопроєкт про мобілізацію може бути винесений на голосування під час наступного засідання Верховної Ради. А набрати чинності закон може вже у червні. Про це заявив народний депутат України Єгор Чернєв в інтерв'ю «Еспресо».

«Зараз ми пройшли вже 4269 поправок, які були подані нашими колегами, ми працюємо і завтра будемо працювати над комітетськими правками. Після цього, я думаю, що на це нам знадобиться день-два, не більше, після цього готується фінальна таблиця, після – голосується він у Комітеті, робиться висновок і направляється вже на Погоджувальну раду і Погоджувальна рада ставить його на порядок денний в зал парламенту», – пояснив нардеп.

За його словами, якщо не станеться форс-мажор, законопроєкт про мобілізацію буде винесено на наступне засідання Ради. Однак наразі неможливо сказати, коли почнеться голосування, враховуючи кількість поправок.

«Кожен із депутатів має право поставити свою поправку на підтвердження, або на голосування, або просто проговорити, і це може зайняти час. Я сподіваюся, що наші колеги, дуже їх прошу і ми з ними зараз ведемо переговори, щоб усе ж таки не затримували цей законопроєкт, який потрібен нашій країні, який був розроблений Міністерством оборони на запит Генерального штабу», – зазначив Чернєв.

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

До слова, штрафи для громадян, які не з’являються за повісткою до ТЦК й іншим чином порушують закони про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію можуть збільшити до 204 тис. грн.

Як повідомлялося, Верховна Рада може розпочати розгляд законопроєкту про мобілізацію у другому читанні вже наступного тижня.