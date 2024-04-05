Рада може кардинально збільшити штрафи для українців, які ігнорують повістки ТЦК

У разі прийняття законопроєкту, громадянин, який ігнорує повістки у 2024 році, може бути оштрафований навіть у 2027 році

Верховна Рада на найближчому пленарному засіданні планує розглянути законопроєкт про штрафи до 204 тис. грн за неявку до ТЦК

Штрафи для громадян, які не з’являються за повісткою до ТЦК й іншим чином порушують закони про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію збільшать до 204 тис. грн.

Відповідний законопроєкт 10379 про внесення змін до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення від Кабміну, підготовлений Міноборони, Верховна Рада збирається розглянути 10-11 квітня. Про те, що законопроєкт 10379 внесений до попереднього порядку денного повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Даний законопроєкт нардепи розглядатимуть у «комплекті» із законопроєктом уряду про посилення мобілізації 10449. Законопроєктом також передбачається, що відмова від проходження медичного огляду буде прирівняна у статті 336 Кримінального кодексу до ухилення від мобілізації, що карається позбавленням волі від 3 до 5 років.

Отже, розробленим Міноборони законопроєктом 10379 змінюється стаття 210-1 КпАП – тепер вона буде мати назву «Порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

У мирний час порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію – буде тягнути за собою накладення штрафу на громадян та посадових осіб від 34 тис. до 85 тис. грн. А під час воєнного стану – від 153 тис. до 204 тис. грн.

Нагадаємо, що зараз стаття 210-1 КУпАП передбачає відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Наприклад, неявка за повісткою про первинний виклик до військкомату. За вчинення правопорушення вперше штраф для громадян складає від 1700 грн до 3400 грн.

Також змінюються строки, протягом яких можна накласти штраф. Так, у КУпАП встановлюється, що адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 цього кодексу, може бути накладено протягом трьох років з дня його вчинення або виявлення. Отже, якщо громадянин ігнорує повістки у 2024 році, то його можуть оштрафувати навіть у 2027 році.

Також встановлено, що осіб, які порушили законодавство про оборону, військовий обов’язок і військову службу, правила військового обліку, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, під час дії особливого періоду може бути затримано на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та/або з’ясування обставин правопорушення – до трьох діб.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що на найближчій сесії Верховної Ради на розгляд парламенту може бути внесений законопроєкт про мобілізацію.

Як відомо, 7 лютого Верховна Рада підтримала оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед його пунктів – скасування строкової служби (замість неї буде базовий військовий вишкіл) і демобілізація військових після 36 місяців служби.

Крім того, в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.

До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що мобілізація в Україні буде набагато м'якшою, ніж багато хто міг собі уявляти. Наразі армія не потребує ще 500 тис. нових людей.