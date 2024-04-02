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Уряд змінив правила для виїзду деяких студентів за кордон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Уряд змінив правила для виїзду деяких студентів за кордон
Магістри медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямку теж зможуть перетнути український кордон
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За словами нардепа, відтепер низка категорій студентів-бакалаврів зможуть виїжджати за кордон на стажування

Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок, 2 квітня, прийняв зміни щодо перетину державного кордону студентами-бакалаврами. Про це у своєму Telegram-каналі написав нардеп Олексій Гончаренко.

За словами нардепа, відтепер студенти-бакалаври віком від 18 до 22 років, які навчаються в університетах в Україні, зможуть виїжджати за кордон на стажування. Також виїхати за кордон зможуть магістри медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямку.

В Україні з початку дії воєнного стану змінилися правила перетину кордону. Зокрема йдеться про військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років – вони не мають права виїхати з України.

Однак позиція Державної прикордонної служби щодо виїзду студентів-чоловіків залишається незмінною. Це пов'язано з тим, що Постанова КМУ від 27 січня 1995 року № 57 містить заборону на виїзд студентів та аспірантів, стажистів, докторантів як іноземних вищих навчальних закладів, так і українських вишів, виїзд таким студентам чи аспірантам за кордон заборонено.

Як повідомлялося, російські пропагандисти поширюють фейкові новини про те, що Україна планує масове закриття університетів, щоб відправити студентів на фронт.

До слова, Міністерство освіти і науки поінформували, що вже визначились із переліком 72 професійних технічних навчальних закладів, де навчатимуть професій, які потрібні для відбудови України.

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Теги: університет кордон навчання мобілізація студенти

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